«Je ne peux pas te laisser partir...» : Empêché de signer au PSG, il a fini à l'OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui à la retraite, Dimitri Payet a écrit les plus belles pages de sa carrière sous le maillot de l'OM. Mais voilà que ça aurait pu se passer différemment pour lui. En effet, quelques années avant de débarquer à Marseille, Payet aurait pu finir au PSG. L'affaire semblait bien engagée, mais voilà qu'il a finalement été retenu par son club de l'époque, l'ASSE.

Révélé sous le maillot du FC Nantes en Ligue 1, Dimitri Payet a ensuite évolué pour l'ASSE, le LOSC, l'OM, West Ham ainsi que Vasco de Gama. Une liste à laquelle on aurait pu ajouter... le PSG. En effet, au moment où il évoluait chez les Verts, celui qui a été international français à 38 reprises était tout proche de signer pour le club de la capitale. C'est en janvier 2011 que l'affaire aurait pu se boucler, Payet étant même monté à Paris au cas où. Mais voilà que ce transfert n'a finalement jamais vu le jour étant donné que Christophe Galtier, alors entraîneur de l'ASSE, l'a empêché de signer.

« J’étais monté à Paris au cas où si le deal se faisait » Invité du podcast Ils Font Marseille, Dimitri Payet est revenu sur son transfert avorté au PSG et les raisons de celui-ci. Celui qui a finalement fini à l'OM a alors expliqué : « J’ai failli signer au PSG ? Oui, au mercato de janvier. J’étais monté à Paris au cas où si le deal se faisait. On aurait gagné du temps en étant déjà sur place. Mais oui, à cette époque, le PSG se manifeste. Le choix pour moi était de rejoindre un club dans une logique de progression ».