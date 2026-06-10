Kylian Mbappé avec Emmanuel Macron : Les explications quatre ans après la polémique

En 2022, l'équipe de France s'inclinait aux tirs au but lors de la finale de la Coupe du monde face à l'Argentine. Forcément, la déception immense dans les rangs tricolores et Kylian Mbappé était notamment abattu sur la pelouse. C'est alors qu'on avait pu voir Emmanuel Macron venir tenter de le consoler pendant de longues secondes. Une séquence qui n'avait pas manqué de faire polémique et voilà qu'on sait enfin ce qui s'est passé.
Alors que Kylian Mbappé et Emmanuel Macron ont une relation proche, voilà que ça n'a pas manqué de faire polémique par le passé. C'est notamment ce qui est arrivé en 2022 à l'issue de la finale de la Coupe du monde entre l'équipe de France et l'Argentine. En effet, alors que les Bleus venaient de s'incliner, l'attaquant tricolore était assis au sol, triste. C'est à ce moment qu'on a pu voir le président de la République venir sur la pelouse pour tenter de consoler Mbappé. Une séquence longue de plusieurs secondes diffusée à la télévision et qui n'a pas manqué de faire polémique. Ils ont été nombreux à critiquer l'attitude d'Emmanuel Macron à ce moment.
« La FIFA le fait arriver un peu trop vite »
Ancien conseiller sport du président de la République, Cyril Mourin est revenu sur cette séquence entre Emmanuel Macron et Kylian Mbappé qui a donc fait polémique en 2022. Expliquant comment cela est arrivé et ce qui s'est passé, il a confié pour France 5 : « Lorsqu’il arrive en bord de terrain, on est vraiment peu de temps après le coup de sifflet final. Ce n’est pas lui qui gère ce déplacement, ce sont les officiels de la FIFA qui le font venir à cet endroit. Vous avez tout un protocole, l’installation d’une tribune sur laquelle vont ensuite défiler les joueurs. La FIFA le fait arriver un peu trop vite je pense à cet endroit et il se trouve qu’il est à quelques mètres de Kylian qui est en train de ressentir toute l’émotion de cette défaite ».
« Le président n’avait pas prévu de faire cela, il ne sait pas qu’il est filmé »
Toujours à propos de ce moment entre Emmanuel Macron et Kylian Mbappé, il a ensuite poursuivi : « La difficulté et la polémique qui nait de ce moment, c’est que ce soit filmé. Pour des raisons qui m’échappent, vous avez une télévision qui est en couverture internationale et qui décide de faire quasiment 30 secondes une image sur le président de la République et Kylian. C’est ça je pense qui a généré un agacement des téléspectateurs. Ils ont eu l’impression qu’il y avait une communication excessive, une mise en image. Mais le président n’avait pas prévu de faire cela, il ne sait pas qu’il est filmé ».