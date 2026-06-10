Kylian Mbappé avec Emmanuel Macron : Les explications quatre ans après la polémique

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2022, l'équipe de France s'inclinait aux tirs au but lors de la finale de la Coupe du monde face à l'Argentine. Forcément, la déception immense dans les rangs tricolores et Kylian Mbappé était notamment abattu sur la pelouse. C'est alors qu'on avait pu voir Emmanuel Macron venir tenter de le consoler pendant de longues secondes. Une séquence qui n'avait pas manqué de faire polémique et voilà qu'on sait enfin ce qui s'est passé.

Alors que Kylian Mbappé et Emmanuel Macron ont une relation proche, voilà que ça n'a pas manqué de faire polémique par le passé. C'est notamment ce qui est arrivé en 2022 à l'issue de la finale de la Coupe du monde entre l'équipe de France et l'Argentine. En effet, alors que les Bleus venaient de s'incliner, l'attaquant tricolore était assis au sol, triste. C'est à ce moment qu'on a pu voir le président de la République venir sur la pelouse pour tenter de consoler Mbappé. Une séquence longue de plusieurs secondes diffusée à la télévision et qui n'a pas manqué de faire polémique. Ils ont été nombreux à critiquer l'attitude d'Emmanuel Macron à ce moment.

« La FIFA le fait arriver un peu trop vite » Ancien conseiller sport du président de la République, Cyril Mourin est revenu sur cette séquence entre Emmanuel Macron et Kylian Mbappé qui a donc fait polémique en 2022. Expliquant comment cela est arrivé et ce qui s'est passé, il a confié pour France 5 : « Lorsqu’il arrive en bord de terrain, on est vraiment peu de temps après le coup de sifflet final. Ce n’est pas lui qui gère ce déplacement, ce sont les officiels de la FIFA qui le font venir à cet endroit. Vous avez tout un protocole, l’installation d’une tribune sur laquelle vont ensuite défiler les joueurs. La FIFA le fait arriver un peu trop vite je pense à cet endroit et il se trouve qu’il est à quelques mètres de Kylian qui est en train de ressentir toute l’émotion de cette défaite ».