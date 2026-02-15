Insulté à l’OM, il fait appel à «deux potes boxeurs» pour régler ses comptes

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Quand ça va mal à l’OM, les supporters n’hésitent pas à exprimer leur colère. Et celle-ci est régulièrement très forte. Pour les joueurs du club phocéen, il faut donc faire avec, mais voilà que parfois, ça déborde et un ancien de l’OM avait fait le choix de ne pas laisser passer certains comportements dans les tribunes du Vélodrome.

Pour un joueur de l'OM, vaut mieux ne pas avoir les supporters du club phocéen à dos. En effet, au Vélodrome, ça peut être électrique avec le public olympien. De nombreux joueurs peuvent en témoigner eux qui en ont fait les frais. Ça a notamment été le cas avec Pascal Olmeta, pas épargné par les insultes des supporters de l'OM à son arrivée.

« À l'OM, il y a un mec derrière le but qui n'arrêtait pas » L’arrivée à Marseille aura donc été mouvementée pour Pascal Olmeta, recruté en 1990 par l’OM. A ce propos, dans une ancienne interview pour So Foot, celui qui était gardien racontait : « Au Vélodrome, je me fais siffler à mes débuts ? Parce que j'arrive de Paris. Comme je me fais huer avant à Paris parce que je suis du sud, et à l'OL ensuite parce que je viens de l'OM. Déjà à Bastia, avec Toulon, je me fais traiter de tout, ma famille se bat dans les tribunes ! À l'OM, il y a un mec derrière le but qui n'arrêtait pas. « Eh enculé d'Olmeta, fils de pute, wa wa wa… » ».