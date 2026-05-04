«Il n'y a plus de capitaine» : Comparé au Titanic, l'OM prend cher sur La Chaîne L’Equipe !

L’OM vit une fin de saison plutôt chaotique. Le club phocéen a déjà tiré un trait sur la troisième place en Ligue 1 et voit la quatrième position s’éloigner. La formation marseillaise pourrait ainsi faire une croix sur la prochaine Ligue des champions. Sur La Chaîne L’Equipe, on n’a d’ailleurs pas manqué de comparer la situation olympienne au naufrage du Titanic.

La fin de saison est plutôt catastrophique du côté de l’ OM . Battu sur la pelouse du FC Nantes ce samedi (3-0), le club phocéen a déjà fait un trait sur la troisième place de Ligue 1 . L’ OL se trouve à sept points de la formation marseillaise à deux journées de la fin du championnat. Et la quatrième position, tenue par le LOSC , se trouve à cinq unités. Les hommes d’ Habib Beye pourraient ainsi manquer la qualification en Ligue des champions. Sur La Chaîne L’Equipe, on n’a donc pas hésité à comparer la situation de l’ OM au naufrage du Titanic.

« Si on fait la liste de tout ce qu’a vécu l’OM en événement négatif depuis le début de saison, il nous faudrait 3h30 d’émission. C’est vraiment monstrueux. Même les matchs cataclysmiques, on a eu Bruges en Ligue des champions. Je trouvais que le fond jusque-là c’était vraiment Lorient. Mais finalement, Nantes, c’est la copie conforme de Lorient. C’est exactement le même match. C’est le néant absolu » a d’abord confié le journaliste Anthony Clément sur le plateau de L’Equipe de Greg.

«On ne comprend plus vraiment où l’OM va»

« C’est la pire saison de l’OM depuis celle où ils se sont sauvés à la dernière seconde contre Sedan au début des années 2000. C’est la pire parce que quand vous êtes supporters de l’OM, ils regardent tous les matchs mais ils ne les vivent plus de la même manière. Ils les regardent presque avec dégoût et déception. La prestation de samedi [contre Nantes], c’est indigne d’un club comme Marseille. Il y a des gens qui ont un amour inconditionnel de ce club là et les joueurs qui étaient sur le terrain n’ont rien montré depuis de nombreuses semaines. Il faut comparer ça au Titanic, et il n’y a plus de capitaine. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, Habib Beye, Medhi Benatia, Frank McCourt... Il n’y a plus personne. On ne comprend plus vraiment où l’OM va » a ensuite ajouté le journaliste Karim Bennani dans l’émission de La Chaîne L’Equipe.

L’OM a encore deux matchs pour terminer la saison sur une bonne note. Si la Ligue des champions semble s’éloigner, une qualification en Europa League reste encore au moins possible. Pour cela, il ne faudra cependant faire aucun faux pas contre Le Havre (10 mai) et le Stade Rennais (17 mai). À suivre...