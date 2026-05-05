«On donne des salaires à des mecs qui se servent de nous», les joueurs de l'OM se font fracasser sur RMC !

Axel Cornic

La fin de saison marseillaise vire à la catastrophe, avec une septième place de Ligue 1 après la défaite face au FC Nantes (3-0). On ne parle plus de Ligue des Champions et même la Ligue Europa ou la Conference League semblent désormais être des objectifs compliqués à atteindre, ce qui fait craquer même les plus fidèles suiveurs de l’Olympique de Marseille.

Les débats deviennent de plus en plus enflammés autour de l’OM. Il faut dire que la situation empire de match en match, avec l’équipe dirigée par Habib Beye qui se retrouve désormais loin des places qualificatives pour les compétitions européennes. L’entraineur semble d’ailleurs de plus en plus isolé, avec les tensions qui se multiplient avec certains de ses joueurs, ce qui n’augure rien de bon pour l’avenir.

« Ah tu me demandes vraiment ? » Ainsi, certains ont décidé d’arrêter de parler de ce qui peut se passer à Marseille comme Éric Di Meco, qui s’est emporté lors d’un débat dans le Super Moscato Show. « Ah tu me demandes vraiment ? Mais qu’est-ce que je t’ai dit la semaine dernière ?! On ne mérite plus qu’on parle d’eux. Ils ne sont plus là, ils ne jouent plus » a déclaré celui qui a remporté la Ligue des Champions avec l’OM en 1993.