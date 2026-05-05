Mercato - OM : «Tu es minable, dégage», il craque sur RMC et réclame le départ de Greenwood !

Pierrick Levallet

Arrivé en 2024, Mason Greenwood a longtemps été considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’OM. Mais ces dernières semaines, l’attaquant de 24 ans a souffert du mauvais climat qui règne au sein du club phocéen. Ses dernières prestations ont d’ailleurs fait l’objet de critiques. Christophe Dugarry a même craqué et réclamé son transfert.

L’aventure de Mason Greenwood à l’OM est en train de mal se terminer. Arrivé en 2024 après un bon passage en prêt à Getafe, l’attaquant de 24 ans a rapidement conquis le public marseillais. L’ancien de Manchester United a très vite été considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’effectif. Mais son attitude des dernières semaines, alors que la situation du club est critique, n’a pas manqué de faire craquer Christophe Dugarry. Ce dernier a d’ailleurs réclamé son départ.

«J’ai honte pour lui, c’est un minable ce mec» « J’en appelle à la fierté. Ce mec était au placard, il a fait une grosse bêtise avant que l’OM ne le recrute. L’OM a pris des risques pour le recruter. Il a eu une carrière assez compliquée avec ce qui lui est arrivé. Il aurait pu ne plus jamais rejouer au foot. Tout le monde a toujours tout fait pour mettre ce garçon dans les meilleures conditions. Et quand les matchs sont aussi importants, il te renvoie ça à la gueule ? J’ai honte pour lui, c’est un minable ce mec » a d’abord pesté le champion du monde 1998 au micro de Rothen s’enflamme.