Mercato : Il n'y a que ces deux joueurs qui vont rester à l'OM ?

L’OM risque de vivre un mercato plutôt mouvementé cet été. Avec cette fin de saison plutôt chaotique, le club phocéen n’est plus certain de participer à la prochaine Ligue des champions. En conséquence, plusieurs joueurs devraient quitter le navire. Deux noms semblent toutefois être partis pour rester au sein de la formation marseillaise.
L’OM traverse une fin de saison très délicate. Avec sa défaite contre le FC Nantes ce samedi (3-0), le club phocéen voit ses rêves de participer à la prochaine Ligue des champions s’évaporer. De ce fait, plusieurs joueurs devraient quitter le navire à l’issue de l’exercice 2025-2026. Seulement deux noms semblent pour le moment assurés de figurer dans l’effectif la saison prochaine à en croire Pierre Ménès.
«Les mecs n’y sont plus»
« La nouvelle mise au vert décidée par Beye et Benatia à l’OM ? C’est ridicule. J’ai l’impression qu’ils ne regardent pas les matchs. Tu vois que l’équipe a lâché, que les mecs n’y sont plus. Je pense qu’il y a beaucoup de joueurs, Greenwood en tête, qui ne supportent plus Benatia. Je pense qu’il y a beaucoup de joueurs qui étaient venus pour De Zerbi et qui ne comprennent pas ce que Beye fait là et trouvent qu’il n’a aucune légitimité. Tout ça, mis bout à bout, fait qu’il y a un divorce qui est consommé entre les joueurs et le directeur sportif démissionnaire » a d’abord déclaré l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.
Weah et Medina, seuls rescapés à l’OM la saison prochaine ?
« Donc quel intérêt ça a de punir les mecs ? J’entends les supporters qui me disent ‘ils touchent 500 000€ par mois, ils peuvent courir’ mais c’est plus compliqué que ça. Je pense que là, il n’y a pas un joueur qui se pose la question, hormis peut-être Timothy Weah et Medina, de savoir s’ils seront au club la saison prochaine. C’est sûr que si tu dois faire des stages, un coup à Rome, un coup à Marbella et un coup à la Commanderie, les mecs ont beau gagner beaucoup d’argent, ils ont aussi des femmes et des enfants qu’ils ont envie de voir. Ce n’est pas en les punissant de façon ridicule comme ça que tu vas obtenir quoi que ce soit » a ensuite ajouté Pierre Ménès. Reste maintenant à voir si l’OM ne décidera finalement pas de vendre Facundo Medina et Timothy Weah, qui étaient respectivement prêtés avec obligation d’achat par le RC Lens et la Juventus.