Mercato : Il n'y a que ces deux joueurs qui vont rester à l'OM ?

Pierrick Levallet

L’OM risque de vivre un mercato plutôt mouvementé cet été. Avec cette fin de saison plutôt chaotique, le club phocéen n’est plus certain de participer à la prochaine Ligue des champions. En conséquence, plusieurs joueurs devraient quitter le navire. Deux noms semblent toutefois être partis pour rester au sein de la formation marseillaise.

L’OM traverse une fin de saison très délicate. Avec sa défaite contre le FC Nantes ce samedi (3-0), le club phocéen voit ses rêves de participer à la prochaine Ligue des champions s’évaporer. De ce fait, plusieurs joueurs devraient quitter le navire à l’issue de l’exercice 2025-2026. Seulement deux noms semblent pour le moment assurés de figurer dans l’effectif la saison prochaine à en croire Pierre Ménès.

«Les mecs n’y sont plus» « La nouvelle mise au vert décidée par Beye et Benatia à l’OM ? C’est ridicule. J’ai l’impression qu’ils ne regardent pas les matchs. Tu vois que l’équipe a lâché, que les mecs n’y sont plus. Je pense qu’il y a beaucoup de joueurs, Greenwood en tête, qui ne supportent plus Benatia. Je pense qu’il y a beaucoup de joueurs qui étaient venus pour De Zerbi et qui ne comprennent pas ce que Beye fait là et trouvent qu’il n’a aucune légitimité. Tout ça, mis bout à bout, fait qu’il y a un divorce qui est consommé entre les joueurs et le directeur sportif démissionnaire » a d’abord déclaré l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.