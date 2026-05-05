«Il n'avait pas le niveau pour entrainer l'OM» : «Saoulé», il tacle Roberto De Zerbi sur RMC !

Axel Cornic

Arrivé au cours de l’été 2024 pour un projet de trois ans, Roberto De Zerbi n’aura finalement tenu qu’un an et demi à l’Olympique de Marseille. L’Italien a quitté son poste d’un commun accord en février dernier après une non-qualification pour les barrages de Ligue des Champions et une défaite cinglante contre le Paris Saint-Germain.

Sa signature avait totalement relancé l’engouement autour de l’OM. Il faut dire que Roberto De Zerbi est l’un des entraineurs les plus suivis en Europe et avant qu’il ne pose ses valises à Marseille, des clubs comme Liverpool et Manchester United semblaient vouloir s’attacher ses services. Mais la belle histoire n’a duré qu’une saison...

« De Zerbi, il s’est perdu, il n’avait pas le niveau pour entraîner l’OM, il m’a saoulé » Le technicien italien n’a finalement pas résisté aux nombreuses polémiques qui ont parsemé la première partie de saison marseillaise. Il a d’ailleurs semblé de plus en plus tendu face à la presse et selon certaines sources, il avait perdu confiance en un groupe pourtant construit pour lui par Medhi Benatia et Pablo Longoria. Et si depuis son départ tout va mal à l’OM, ne comptez pas sur Christophe Dugarry pour regretter Roberto De Zerbi ! « De Zerbi, il s’est perdu, il n’avait pas le niveau pour entraîner l’OM, il m’a saoulé. Une fois que De Zerbi est parti, les joueurs sont exposés et en première ligne » a lâché l’ancien attaquant marseillais, sur RMC.