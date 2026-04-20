«Il faut arrêter» : Le vestiaire de l’OM se fait charger sur La Chaîne L’Equipe !

Pierrick Levallet

L’OM voit la troisième place de Ligue 1 s’éloigner un peu plus. Le club phocéen s’est incliné sur la pelouse du FC Lorient (2-0), reléguant les hommes d’Habib Beye à la sixième position. Medhi Benatia s’est alors lâché en zone mixte. Et sur La Chaîne L’Equipe, on n’a pas manqué de charger directement le vestiaire marseillais.

Ce samedi soir, l’OM s’est incliné sur la pelouse du FC Lorient (2-0). En conséquence, le club phocéen a été relégué à la sixième place en Ligue 1. Une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions s’éloigne pour la formation marseillaise, et cela n’a pas manqué de provoquer la colère noire de Medhi Benatia, qui a vidé son sac en zone mixte. Sur La Chaîne L’Equipe, on s’en est d’ailleurs pris au vestiaire de l’OM, jugé responsable de cette situation.

Malaise à l'OM, Greenwood s'est éloigné de Benatia ! https://t.co/KuXm5T85BL — le10sport (@le10sport) April 20, 2026

«La responsabilité du joueur doit exister aussi» « Il dit beaucoup de choses. Il vide son sac. Le malaise est vraiment profond. C’est plus grave que ce qu’on aurait pu penser ou imaginer. Une fois c’est l’entraîneur, une fois c’est... en fait il y a toujours quelque chose. Là, il parle de différents sujets : le vestiaire, le travail, l’institution, le club, l’envie, le manque de personnalité... Lui, son message corporel, il est énervé, il est très nerveux, il ne fait que bouger. Quand on est passionné de foot, on peut sortir et dire des choses comme ça. J’entends ce qu’il dit, je comprends. Il y a des choses qui me parlent, je lui donne raison. Au bout d’un moment, la responsabilité du joueur doit exister aussi » a d’abord expliqué Régis Brouard dans L’Equipe du Soir.