«Est-ce qu’il ne va pas devenir fou ?» : L’annonce inquiétante pour le prochain président de l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il aura finalement fallu attendre quelques jours après l’interview de Frank McCourt pour que l’OM trouve son nouveau prochain président. Selon les dernières informations, c’est un certain Stéphane Richard qui va prendre les commandes du club phocéen. Alors que son profil serait très intéressant pour venir diriger l’OM, voilà que certains ne manquent pas d’évoquer un scénario inquiétant.

Alban Juster ayant seulement été nommé intérimaire, l’OM se cherchait un nouveau président. Au cours des derniers jours, de nombreux noms ont été évoqués. Finalement, l’heureux élu serait Stéphane Richard, lui qui n’avait pas été cité parmi les prétendants jusqu’à présent. Selon les informations de La Provence, l’ancien président-directeur général d’Orange, très attaché à la ville de Marseille, devrait donc être nommé président de l’OM.

OM : Le nouveau logo est «une grosse mer**», l’action choc réclamée par les supporters marseillais https://t.co/83hIssONk8 — le10sport (@le10sport) April 9, 2026

« C’est plutôt un grand dirigeant » Stéphane Richard à la tête de l’OM, cela serait visiblement une bonne nouvelle. En effet, lors de L’Equipe de Greg, Giovanni Castaldi a expliqué concernant celui qu'on annonce comme le prochain président olympien : « C’est quelqu’un qui est régulièrement cité pour sa compétence hors footballistique pure. C’est plutôt un grand dirigeant. Je pense qu’après quelques années de démesures, de dépenses et de mercato à outrance de l’ère Pablo Longoria, je pense que là Frank McCourt a un peu sifflé la fin de la récré. Pablo Longoria et Medhi Benatia avaient vendu un projet de 2-3 ans avec de la stabilité, un entraineur en place. Au final, il n’y a plus d’entraîneur, il n’y a pas de stabilité. Mais là je trouve que c’est aussi rappeler que le club de l’OM est une entreprise qui se doit d’avoir une rentabilité économique et que sous l’ère Longoria, il y a beaucoup de sous qui ont été engagés. Ça ne veut pas dire qu’il y aura un déficit de qualité sur le côté sportif, mais c’est bien d’avoir ce profil là. Il faudra attendre de savoir qui reprendra la direction sportive, comment l’après Benatia s'organise. Je trouve ça bien les présidents qui n’ont pas un profil trop foot parce que sinon ils viennent se mêler aussi du sportif et c’est bien que le DS et l’entraîneur puissent travailler correctement ».