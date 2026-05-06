Eric Di Meco réagit à la dernière punition de l'OM : Ça va être encore pire ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent dans le Super Moscato Show sur RMC ce mardi, Eric Di Meco a réagi à la décision de l’OM de convoquer ses joueurs pour une nouvelle mise au vert, dont on ne connaît pas la date de fin. Une punition contre-productive pour l’ancien Marseillais, qui doute qu’elle donne des effets positifs pour les deux matchs qu’il reste à disputer cette saison.

Convoqués pour une nouvelle mise au vert depuis lundi soir, les joueurs de l’OM ne vont pas quitter la Commanderie toute de suite. Ils passeront une deuxième nuit au centre d’entraînement et y resteront jusqu’à nouvel ordre. Un moyen pour le club de les punir après leur match totalement raté samedi dernier sur la pelouse du FC Nantes (3-0).

« On est très clairement sur une mise au vert pour sanctionner par rapport à l’attitude » « C’est une sanction. Il n’y a pas d’effet sportif et j’ai l’impression que c’est même assumé en interne, c’est ça qui est grave. Il n’y a pas de réunion à ma connaissance, il y a des entraînements assez classiques. Il y a des joueurs entre eux qui en ont ras-le-bol, qui n’attendent qu’une chose, c’est que la fin de saison arrive. On est très clairement sur une mise au vert pour sanctionner par rapport à l’attitude », a expliqué Florent Germain dans le Super Moscato Show sur RMC.