Eric Di Meco réagit à la dernière punition de l'OM : Ça va être encore pire ?

Présent dans le Super Moscato Show sur RMC ce mardi, Eric Di Meco a réagi à la décision de l’OM de convoquer ses joueurs pour une nouvelle mise au vert, dont on ne connaît pas la date de fin. Une punition contre-productive pour l’ancien Marseillais, qui doute qu’elle donne des effets positifs pour les deux matchs qu’il reste à disputer cette saison.
Convoqués pour une nouvelle mise au vert depuis lundi soir, les joueurs de l’OM ne vont pas quitter la Commanderie toute de suite. Ils passeront une deuxième nuit au centre d’entraînement et y resteront jusqu’à nouvel ordre. Un moyen pour le club de les punir après leur match totalement raté samedi dernier sur la pelouse du FC Nantes (3-0).
« On est très clairement sur une mise au vert pour sanctionner par rapport à l’attitude »
« C’est une sanction. Il n’y a pas d’effet sportif et j’ai l’impression que c’est même assumé en interne, c’est ça qui est grave. Il n’y a pas de réunion à ma connaissance, il y a des entraînements assez classiques. Il y a des joueurs entre eux qui en ont ras-le-bol, qui n’attendent qu’une chose, c’est que la fin de saison arrive. On est très clairement sur une mise au vert pour sanctionner par rapport à l’attitude », a expliqué Florent Germain dans le Super Moscato Show sur RMC.
« Ils peuvent les enfermer pendant 10 jours jusqu’au dernier match, les mecs ne sont plus là »
Présent dans l’émission, Eric Di Meco a donné son ressenti face à cette décision de l’OM, qu’il considère trop tardive et contre-productive : « Je pense qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent, ils peuvent les enfermer pendant 10 jours jusqu’au dernier match, les mecs ne sont plus là. Et plus tu les punis, moins ils sont là. C’est terrible. Je pense même que la dernière mise au vert avant Nice, c’était déjà une mauvaise idée à ce moment-là. Il fallait essayer de finir la saison le mieux possible en brossant les mecs dans le sens du poil le plus possible. Si tu voulais être sévère ou taper, il fallait le faire bien avant. Et là, comme les mecs ne sont plus là, la punition, tu la prends encore moins bien. Je ne sais pas si on verra des effets. Tout le monde nous fait peur, Nantes nous faisait peur et on a eu raison, Le Havre nous fait peur, tout le monde se moque de nous… Vite que ça finisse. Il reste 10 jours, je compte les jours. »