«En parlant de descente aux enfers…» : Ce transfert réalisé par l’OM est «un énorme fiasco»

Très actif sur le marché des transferts, l’OM a multiplié les recrutements au cours des derniers mois. Si le club phocéen a eu le nez creux à certaines reprises, il y a aussi eu des ratés à Marseille. En effet, certaines recrues sont en échec depuis qu’elles ont posé leurs valises sur la Canebière. Et voilà qu’un échec est particulièrement criant à l’OM.
L’été dernier, porté par de grandes ambitions, l’OM réalisait un mercato ambitieux. C’est ainsi que le club phocéen s’offrait notamment les services d’un champion du monde : Benjamin Pavard, sacré en 2018 avec l’équipe de France. Le défenseur central était ainsi prêté avec option d’achat par l’Inter Milan. Sur le papier, Marseille réalisait un joli coup et Pavard était ainsi censé venir apporter toute son expérience à l’arrière-garde olympienne. Mais voilà que sur le terrain, ça s’avère être un véritable flop. En effet, depuis son arrivée à l’OM, l’international français ne cesse d’enchainer les déceptions, de quoi lui valoir alors de nombreuses critiques.
« C'est un raté phénoménal »
Benjamin Pavard est donc aujourd’hui un gros flop du mercato de l’OM. Carine Galli n’a d’ailleurs pas hésité à en rajouter une couche à ce propos. En effet, évoquant le cas Pavard à l’occasion du podcast After Marseille, la journaliste a lâché : « En parlant de descente aux enfers, on a une masterclass, c'est évidemment Benjamin Pavard qui est arrivé dans les ultimes heures du mercato estival. Il avait deux objectifs : avoir du temps de jeu et retrouver une place en équipe de France. Il savait que si ça se passait bien à l'OM, ça aurait du poids aux yeux de Deschamps. C'est un raté phénoménal ».
« Ça fait même de la peine ce qu'on a vu à Monaco »
Toujours à propos de Benjamin Pavard, Carine Galli a ensuite lâché : « Benjamin Pavard a 30 ans, il devrait être encore en pleine forme; Il aurait dû être un des leaders de la défense marseillaise et finalement, ça a été un énorme fiasco, il ne va pas jouer la Coupe du monde a priori. Ça fait même de la peine ce qu'on a vu à Monaco. C’est cruel, il n'a plus confiance en lui ».