«En parlant de descente aux enfers…» : Ce transfert réalisé par l’OM est «un énorme fiasco»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Très actif sur le marché des transferts, l’OM a multiplié les recrutements au cours des derniers mois. Si le club phocéen a eu le nez creux à certaines reprises, il y a aussi eu des ratés à Marseille. En effet, certaines recrues sont en échec depuis qu’elles ont posé leurs valises sur la Canebière. Et voilà qu’un échec est particulièrement criant à l’OM.

L’été dernier, porté par de grandes ambitions, l’OM réalisait un mercato ambitieux. C’est ainsi que le club phocéen s’offrait notamment les services d’un champion du monde : Benjamin Pavard, sacré en 2018 avec l’équipe de France. Le défenseur central était ainsi prêté avec option d’achat par l’Inter Milan. Sur le papier, Marseille réalisait un joli coup et Pavard était ainsi censé venir apporter toute son expérience à l’arrière-garde olympienne. Mais voilà que sur le terrain, ça s’avère être un véritable flop. En effet, depuis son arrivée à l’OM, l’international français ne cesse d’enchainer les déceptions, de quoi lui valoir alors de nombreuses critiques.

OM : La discussion révélée entre Medhi Benatia et un journaliste https://t.co/hnACZdNB1j — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

« C'est un raté phénoménal » Benjamin Pavard est donc aujourd’hui un gros flop du mercato de l’OM. Carine Galli n’a d’ailleurs pas hésité à en rajouter une couche à ce propos. En effet, évoquant le cas Pavard à l’occasion du podcast After Marseille, la journaliste a lâché : « En parlant de descente aux enfers, on a une masterclass, c'est évidemment Benjamin Pavard qui est arrivé dans les ultimes heures du mercato estival. Il avait deux objectifs : avoir du temps de jeu et retrouver une place en équipe de France. Il savait que si ça se passait bien à l'OM, ça aurait du poids aux yeux de Deschamps. C'est un raté phénoménal ».