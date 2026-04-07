«Du Luis Enrique» à l’OM : La grosse erreur commise par Habib Beye

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Devant remplacer Roberto De Zerbi au beau milieu de terrain, l’OM a fait venir un nouvel entraîneur. L’heureux élu s’est ainsi nommé Habib Beye, qui a ainsi fait son grand retour à Marseille, lui l’ancien joueur du club phocéen. Mais voilà qu’après environ 2 mois sur le banc de l’OM, le bilan du Sénégalais est loin d’être le meilleur et certaines critiques fusent à son encontre…

Après avoir été remercié par le Stade Rennais, Habib Beye n’aura pas mis longtemps avant de rebondir. En effet, le voilà aujourd’hui sur le banc de l’OM. A la recherche d’un successeur à Roberto De Zerbi, parti en cours de saison, le club phocéen a décidé de faire confiance au Sénégalais, d’autant plus qu’il connaissait déjà la maison pour avoir joué à Marseille. Beye a donc retrouvé la Canebière, mais après quelques semaines sur le banc de l’OM, il commence déjà à être remis en question. A commencer par certaines de ses méthodes.

Mercato - OM : «C'était pour lui que j'avais choisi Marseille», la mauvaise surprise avec cet entraineur ! https://t.co/yntaGHkRyF — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

« Tu ne peux pas faire du Luis Enrique dans un vestiaire à Marseille en étant Habib Beye » Sur le plateau de L’Equipe de Greg sur La Chaine L’Equipe, Loïc Tanzi n’a pas été tendre avec certains méthodes d’Habib Beye à l’OM. Reprochant notamment au coach olympien de vouloir faire comme Luis Enrique, le journaliste a lâché : « Maintenant, je pense qu’il faut qu’il comprenne quelque chose dans son métier de coach, il arrive dans des vestiaires avec des égos énormes et des joueurs qui forcément ont un a priori sur lui, quoi qu’il dise. Mais avant de prouver à nous il faut qu’il prouve à son groupe. Aujourd'hui, il ne peut pas arriver dans un vestiaire en cours de saison en disant à Aubameyang je veux que ta course aille plus à droite. Tu ne peux pas faire du Luis Enrique dans un vestiaire à Marseille en étant Habib Beye ».