«Du Luis Enrique» à l’OM : La grosse erreur commise par Habib Beye

Devant remplacer Roberto De Zerbi au beau milieu de terrain, l’OM a fait venir un nouvel entraîneur. L’heureux élu s’est ainsi nommé Habib Beye, qui a ainsi fait son grand retour à Marseille, lui l’ancien joueur du club phocéen. Mais voilà qu’après environ 2 mois sur le banc de l’OM, le bilan du Sénégalais est loin d’être le meilleur et certaines critiques fusent à son encontre…
Après avoir été remercié par le Stade Rennais, Habib Beye n’aura pas mis longtemps avant de rebondir. En effet, le voilà aujourd’hui sur le banc de l’OM. A la recherche d’un successeur à Roberto De Zerbi, parti en cours de saison, le club phocéen a décidé de faire confiance au Sénégalais, d’autant plus qu’il connaissait déjà la maison pour avoir joué à Marseille. Beye a donc retrouvé la Canebière, mais après quelques semaines sur le banc de l’OM, il commence déjà à être remis en question. A commencer par certaines de ses méthodes.
« Tu ne peux pas faire du Luis Enrique dans un vestiaire à Marseille en étant Habib Beye »
Sur le plateau de L’Equipe de Greg sur La Chaine L’Equipe, Loïc Tanzi n’a pas été tendre avec certains méthodes d’Habib Beye à l’OM. Reprochant notamment au coach olympien de vouloir faire comme Luis Enrique, le journaliste a lâché : « Maintenant, je pense qu’il faut qu’il comprenne quelque chose dans son métier de coach, il arrive dans des vestiaires avec des égos énormes et des joueurs qui forcément ont un a priori sur lui, quoi qu’il dise. Mais avant de prouver à nous il faut qu’il prouve à son groupe. Aujourd'hui, il ne peut pas arriver dans un vestiaire en cours de saison en disant à Aubameyang je veux que ta course aille plus à droite. Tu ne peux pas faire du Luis Enrique dans un vestiaire à Marseille en étant Habib Beye ».
« Ce n’est pas possible à Marseille »
« Il faut arriver, prendre son temps, s'adapter à ses joueurs. Si tu veux faire ce que le coaching est devenu maintenant des trucs ultra précis, ce n’est pas possible à Marseille. Luis Enrique, il fait quoi au PSG ? Il prend des très jeunes joueurs parce qu’il sait qu'ils sont malléables », a ensuite ajouté Loïc Tanzi concernant Habib Beye. A voir si l’entraîneur de l’OM changera sa manière de faire…