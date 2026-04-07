Nouveau président de l’OM : Un ex-joueur de Marseille pour régler le problème ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Frank McCourt l’a annoncé il y a maintenant quelques jours, la recherche du futur président de l’OM a débuté. Reste maintenant à trouver le profil idéal pour occuper ce poste. Alors que l’Américain a ses critères, de nombreux noms ont déjà été évoqués. Et si la solution venait finalement d’un ancien joueur de l’OM ?

A la recherche du prochain président de l’OM, Frank McCourt sait ce qu’il veut. « Ma préférence va à quelqu’un qui connaît bien la France et Marseille, car je pense qu’il est crucial de comprendre la culture du club. La personne doit aussi être un manager d’envergure, expérimenté », expliquait ainsi l’Américain. Les critères ont été dévoilés, reste maintenant à trouver la personne qui cochera ses cases.

OM - Bagarre dans le vestiaire : Un joueur confirme ! https://t.co/P4M7KugkX0 — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

« Le président, c'est l'homme du lundi… » Christophe Bouchet a lui occupé le poste de président de l’OM par le passé. Et voilà que pour La Tribune Dimanche, il s’est prononcé sur le profil idéal pour diriger le club phocéen, expliquait dans un premier temps : « Le président, c'est l'homme du lundi: celui qui encaisse une troisième défaite et résiste; ou gagne trois fois 3-0 et ne prend pas la grosse tête. Il faut cette capacité à mettre le résultat en perspective tout en structurant le club, ce qui n'est toujours pas fait. Là, on repart pratiquement d'une page blanche avec le risque de retomber dans le même piège: chercher l'homme ou la femme providentielle plutôt que de structurer. Ça ne marche pas. Il faut un projet de club, pas un projet d'équipe. Et à Marseille, vous ne réussirez rien si vous n'associez pas les supporters, en leur épargnant le jargon industrialo-marketing... Le problème à l'OM, c'est qu'on ne peut pas savoir à l'avance comment quelqu'un va réagir sous pression. Certains se révèlent dans la tempête; d'autres, brillants en apparence, sont mauvais. Or la pression maximale qu'il y a en permanence dans ce club, on ne la retrouve pas beaucoup ailleurs. Il y a peu d'étalons de mesure. On sait que le président qui a réussi chez Saint-Gobain ou Danone coche à peu près les cases pour devenir celui de Peugeot, par exemple. Mais ça ne dit rien de la manière dont la personne va réagir quand elle va se faire interpeller dès la descente de l'avion et qui ne s'est pas aperçue que les résultats sont hebdomadaires, pas annuels ».