Du changement à l’OM : Premier indice sur ce qui attend le club la saison prochaine ?

Alors que des changements sont encore attendus au sein de son organigramme, avec le départ programmé de Medhi Benatia et la recherche d’un nouveau président, l’avenir est encore flou à l’OM. Le futur de plusieurs cadres de l’effectif est également incertain, mais dans un autre domaine, on a peut-être déjà eu un petit indice de ce qui attend les Olympiens la saison prochaine.
Quatre jours après le départ de Roberto De Zerbi, Medhi Benatia annonçait sur ses réseaux sociaux personnels avoir posé sa démission. Une décision sur laquelle il est finalement revenu. À la demande de Frank McCourt, le directeur du football de l’OM a accepté de rester jusqu’à la fin de la saison, mais vraisemblablement pas plus longtemps. En l’état actuelle des choses, Marseille doit donc lui trouver un remplaçant, ainsi qu’un nouveau président.
Un été mouvementé s’annonce à l’OM
Mardi, l’OM a officialisé le départ de Pablo Longoria, déjà remplacé temporairement dans ses fonctions par Alban Juster. L’organigramme va donc encore bouger dans les prochains mois, ce qui devrait également être le cas de l’effectif. L’avenir de plusieurs cadres qui arrivent à un an de la fin de leur contrat interroge, ainsi que celui de Mason Greenwood, recruté il y a maintenant presque deux ans. Difficile donc de savoir qui portera le maillot marseillais la saison prochaine, qui va lui aussi changer.
Les indices sur les prochains maillots de l’OM
Dans cette optique, Footy Headlines a justement donné des indications sur le maillot extérieur de l’OM pour l’exercice 2026-2027. Son design devrait sur le thème « Méditerranéen », avec une couleur bleu océan. « La caractéristique marquante du maillot extérieur 2026-2027 de Marseille est un motif graphique sur mesure, couvrant l'ensemble du maillot, inspiré des cartes marines et de la bathymétrie. Attendez-vous à voir des lignes topographiques stylisées représentant les profondeurs du fond marin de la mer Méditerranée intégrées au tissu », a indiqué le média. « Ce thème océanique complète parfaitement le troisième maillot violet “Provence Lavender”, dont des images avaient déjà fuité, démontrant une stratégie claire et cohérente de la part de Puma pour rendre hommage aux magnifiques paysages entourant Marseille la saison prochaine. »