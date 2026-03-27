Du changement à l’OM : Premier indice sur ce qui attend le club la saison prochaine ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que des changements sont encore attendus au sein de son organigramme, avec le départ programmé de Medhi Benatia et la recherche d’un nouveau président, l’avenir est encore flou à l’OM. Le futur de plusieurs cadres de l’effectif est également incertain, mais dans un autre domaine, on a peut-être déjà eu un petit indice de ce qui attend les Olympiens la saison prochaine.

Quatre jours après le départ de Roberto De Zerbi, Medhi Benatia annonçait sur ses réseaux sociaux personnels avoir posé sa démission. Une décision sur laquelle il est finalement revenu. À la demande de Frank McCourt, le directeur du football de l’OM a accepté de rester jusqu’à la fin de la saison, mais vraisemblablement pas plus longtemps. En l’état actuelle des choses, Marseille doit donc lui trouver un remplaçant, ainsi qu’un nouveau président.

🇫🇷🌊 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Marseille 26-27 Away Kit to Feature Stunning 'Mediterranean Sea' Design: https://t.co/TpNVXHCUal — Footy Headlines (@Footy_Headlines) March 27, 2026

Un été mouvementé s’annonce à l’OM Mardi, l’OM a officialisé le départ de Pablo Longoria, déjà remplacé temporairement dans ses fonctions par Alban Juster. L’organigramme va donc encore bouger dans les prochains mois, ce qui devrait également être le cas de l’effectif. L’avenir de plusieurs cadres qui arrivent à un an de la fin de leur contrat interroge, ainsi que celui de Mason Greenwood, recruté il y a maintenant presque deux ans. Difficile donc de savoir qui portera le maillot marseillais la saison prochaine, qui va lui aussi changer.