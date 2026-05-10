«Barcola n’est pas content» : Le PSG menacé par trois gros clubs sur ce dossier !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Barré par une forte concurrence sur le front de l'attaque du PSG, Bradley Barcola n'apparait pas comme un titulaire indiscutable dans la rotation mise en place par Luis Enrique. Selon les dernières tendances, l'attaquant français ne serait pas satisfait de cette situation, et son transfert pourrait se préciser étant donné que Barcola figure sur la short-list de trois cadors européens...

Bradley Barcola (23 ans) et le PSG, stop ou encore ? Recruté en provenance de l'OL pour 45M€ à l'été 2023 alors qu'il n'était qu'un espoir prometteur du football français, le jeune attaquant est clairement monté en puissance au sein du club de la capitale. Et pourtant, lors des derniers rendez-vous majeurs en Ligue des Champions, Luis Enrique a préféré aligner le trio Kvaratskhelia-Doué-Dembélé, laissant ainsi Barcola sur le banc. Une situation qui ne plairait pas forcément au numéro 29 du PSG, dont l'avenir fait déjà couler beaucoup d'encre alors que son contrat court jusqu'en 2028.

« Il n’est pas content de son statut » Le journaliste Walid Acherchour a récemment fait le point sur le cas Bradley Barcola au micro de l'After Foot, sur RMC. Et il a évoqué une forme d'agacement chez l'attaquant du PSG quant à sa situation actuelle : « Barcola ? Les échos que j’ai c’est qu’il peut partir à la fin de la saison parce qu’il n’est pas content de son statut. Globalement, son statut de 4ème, il n’aime pas ça au PSG. Ça parle de Diomandé de Leipzig qui peut aussi le remplacer. Oui il n’est pas content de son sort », a confié Acherchour. D'autant que Barcola ne manque pas de courtisans sur le marché des transferts...