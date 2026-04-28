Coup de gueule de Medina : Une «cassure assez importante» est annoncée à l’OM !

Après Medhi Benatia, Facundo Medina s’est aussi lâché sur l’OM. Le défenseur central de 26 ans a vidé son sac, mais son coup de gueule n’a visiblement pas porté ses fruits au vu du match nul de ce dimanche contre l’OGC Nice (1-1). Pierre Ménès estime d’ailleurs qu’une fracture plutôt conséquente s’est produite dans le vestiaire olympien après la sortie de l’international argentin.

Quelques jours après la sortie de Medhi Benatia , Facundo Medina a lui aussi vidé son sac sur l’ OM . L’international argentin a laissé échapper sa frustration et a notamment pointé du doigt certains coéquipiers. Son coup de gueule n’a toutefois pas vraiment porté ses fruits, comme le prouve le match nul contre l’ OGC Nice ce dimanche (1-1). Pierre Ménès estime d’ailleurs que son interview a engendré une fracture plutôt conséquente dans le vestiaire marseillais.

« Je reviens à la sortie lunaire de Benatia à Lorient qui dit qu’aucun joueur n’a soulevé la table en rentrant dans le vestiaire. Qu’on le veuille ou non, Medina a soulevé la table avec cette interview. Quand j’ai vu ça, je me suis dit qu’il ne manquerait plus que Benatia le sanctionne pour ses propos, il aurait été dans la contradiction jusqu’au bout. Il ne l’a pas fait, tant mieux » a d’abord lancé l’ancien chroniqueur de Canal + sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.

«Je n’ai pas l’impression que tout le monde tire dans le même sens»

« Medina a parlé avec son coeur. C’est vrai que ses prestations ne l’autorisent pas beaucoup à l’ouvrir mais dans ce cas-là, aucun joueur de l’OM ne parlerait cette saison. Ça dénote quand même d’une cassure assez importante dans l’effectif et je n’ai pas l’impression que tout le monde tire dans le même sens » a ensuite ajouté Pierre Ménès.

L’OM n’a en tout cas clairement plus le droit à l’erreur pour espérer pouvoir décrocher cette troisième place de Ligue 1 synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions. Avec son match nul, le club olympien se retrouve à quatre points de l’OL à trois journées de la fin. Des victoires sont ainsi devenues impératives pour les hommes d’Habib Beye.