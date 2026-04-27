«Ce fils de pu**» : Un joueur de l'OM a voulu s'en prendre physiquement à Facundo Medina

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

On a pu le voir lors du match face à Nice et contre Elye Wahi, Facundo Medina adore l'affrontement sur le terrain. Ça peut donc chauffer entre le défenseur de l'OM et son adversaire, mais voilà que ça peut également arriver à l'entraîneur. C'est ainsi qu'un coéquipier de Medina à Marseille a voulu en venir aux mains avec lui.

Défenseur de l'OM, Facundo Medina est un joueur qui aime aller au contact et au combat avec ses adversaires. Sur le terrain, ça peut donc parfois se tendre avec l'Argentin. Des frictions qu'on peut également retrouver à l'entraînement. C'est ainsi qu'il y a eu des étincelles entre Medina et Himad Abdelli. L'ancien du RC Lens a d'ailleurs raconté ce moment de tension à l'occasion d'un entretien accordé à Ligue 1+.

Mercato - OM : Adrien Rabiot viré, l’identité de son bourreau révélée https://t.co/1CKut2QMTV — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

« Il m'a mis un petit pont ce fils de pu** » « Moi j'aime le contact. Mettre le coude, laisser trainer le pied, je ne vais pas le faire à l'entraînement parce que ça ne sert à rien Mais c'est déjà arrivé ça ! Himad (Abdelli), l'autre jour, il m'a mis un petit pont ce fils de pu**. Et derrière, je suis allé le chercher exprès. La balle est passée, mais moi, je ne suis pas allé sur le ballon. Je suis allé direct sur lui pour le pousser contre les barrières. Il a réagi comment ? Il s'est énervé ! Il voulait me taper ! Je ne lui ai pas répondu. Je ne cherche pas à envenimer les choses », a raconté Facundo Medina.