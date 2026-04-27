«Ce fils de pu**» : Un joueur de l'OM a voulu s'en prendre physiquement à Facundo Medina

On a pu le voir lors du match face à Nice et contre Elye Wahi, Facundo Medina adore l'affrontement sur le terrain. Ça peut donc chauffer entre le défenseur de l'OM et son adversaire, mais voilà que ça peut également arriver à l'entraîneur. C'est ainsi qu'un coéquipier de Medina à Marseille a voulu en venir aux mains avec lui.
Défenseur de l'OM, Facundo Medina est un joueur qui aime aller au contact et au combat avec ses adversaires. Sur le terrain, ça peut donc parfois se tendre avec l'Argentin. Des frictions qu'on peut également retrouver à l'entraînement. C'est ainsi qu'il y a eu des étincelles entre Medina et Himad Abdelli. L'ancien du RC Lens a d'ailleurs raconté ce moment de tension à l'occasion d'un entretien accordé à Ligue 1+.
« Il m'a mis un petit pont ce fils de pu** »
« Moi j'aime le contact. Mettre le coude, laisser trainer le pied, je ne vais pas le faire à l'entraînement parce que ça ne sert à rien Mais c'est déjà arrivé ça ! Himad (Abdelli), l'autre jour, il m'a mis un petit pont ce fils de pu**. Et derrière, je suis allé le chercher exprès. La balle est passée, mais moi, je ne suis pas allé sur le ballon. Je suis allé direct sur lui pour le pousser contre les barrières. Il a réagi comment ? Il s'est énervé ! Il voulait me taper ! Je ne lui ai pas répondu. Je ne cherche pas à envenimer les choses », a raconté Facundo Medina.
Ça chauffe entre Medina et ses coéquipiers
Entre Facundo Medina et ses coéquipiers à l'OM, ça n'a d'ailleurs pas manqué de chauffer au cours des derniers mois. Alors que l'Argentin avait fait une sortie remarquée pour s'en prendre à certains Marseillais après la défaite face à Lorient, voilà que Medina n'avait également pas hésité à « allumer » un joueur de l'OM récemment selon L'Equipe. En effet, à la suite du Trophée des Champions perdu face au PSG, le Marseillais s'en était alors pris à Amir Murillo.