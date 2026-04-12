«C’est préoccupant» : Le scénario à l’OM qui inquiète Pierre Ménès !

Pierrick Levallet

L’OM s’est rassuré ce vendredi soir. Le club phocéen a repris provisoirement la troisième place de Ligue 1 après sa victoire face au FC Metz (3-1). Mais le succès des hommes d’Habib Beye n’a pas spécialement convaincu Pierre Ménès. Un scénario en particulier avec la formation marseillaise inquiète même l’ancien chroniqueur de Canal +.

La fin de saison promet d’être intéressante à suivre du côté de l’OM. Ce vendredi soir, le club phocéen a repris provisoirement la troisième place de Ligue 1 en s’imposant face au FC Metz (3-1) et en attendant le match du LOSC contre Toulouse ce dimanche. Seulement, Pierre Ménès n’a pas été convaincu par la prestation des hommes d’Habib Beye. L’ancien chroniqueur de Canal + s’inquiète même d’un scénario en particulier.

Mercato - OM : «Il ne restera pas», un «futur top joueur» va quitter Marseille ! https://t.co/LXkek8kZ7N — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

«Je ne vois toujours aucune patte Beye» « Je n’ai rien vu de très construit dans le jeu de l’OM. J’ai surtout vu une défense chaotique, Gauthier Hein a mis un tir sur le poteau, que Tsitaichvili a réduit le score après le but de Paixao. Encore une fois, c’est Metz. C’est le dernier du championnat. Je ne suis pas sûr que reproduire ce genre de prestation suffira contre une équipe d’un meilleur niveau que Metz. C’est quand même préoccupant parce que je ne vois toujours aucune patte Beye, je ne vois pas de fond de jeu, je ne vois rien. Ce n’était quand même pas extraordinaire, d’autant que Metz a essayé de jouer » a expliqué Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.