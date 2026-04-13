Carine Galli «frustrée» par un joueur de l’OM : «Je n’ai pas ce que j’espérais…»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Même si l’OM est toujours en course pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, la saison est jusqu’à présent loin d’être une réussite. Le club phocéen a connu des périodes de fortes turbulences avec de gros fiascos. Plusieurs joueurs olympiens ont d’ailleurs déçu quand ils étaient sur le terrain. Carine Galli n’a d’ailleurs pas caché sa frustration concernant un Marseillais.

Du côté de l’OM, on avait de grandes ambitions pour cette saison, c’est finalement beaucoup plus compliqué qu’escompté. Sportivement, le club phocéen a été éliminé de la Ligue des Champions dès la phase de ligue. Il faut ajouter à cela l’élimination de la Coupe de France dont Marseille était favori après la sortie du PSG. Deux fiascos sportifs qui s’ajoutent aux remous au sein de l’institution. On a ainsi assisté aux départs de Roberto De Zerbi et Pablo Longoria tandis que Medhi Benatia quittera l’OM à la fin de la saison.

OM : La discussion révélée entre Medhi Benatia et un journaliste https://t.co/hnACZdNB1j — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

Medina déçoit à l’OM Ça a donc été des mois compliqués pour l’OM et les joueurs olympiens ont également connu de grosses difficultés. Il y en a certains qui n’ont pas vraiment été à la hauteur des attentes. C’est le cas de Facundo Medina, arrivé en début de saison du RC Lens. Alors qu’on attendait beaucoup de l’Argentin après ce qu'il avait montré chez les Sang et Or, c’est pour le moment une déception à Marseille. Et la journaliste Carine Galli ne s’est pas cachée pour le dire au moment d’évoquer la saison de Medina.