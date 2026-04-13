Carine Galli «frustrée» par un joueur de l’OM : «Je n’ai pas ce que j’espérais…»

Même si l’OM est toujours en course pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, la saison est jusqu’à présent loin d’être une réussite. Le club phocéen a connu des périodes de fortes turbulences avec de gros fiascos. Plusieurs joueurs olympiens ont d’ailleurs déçu quand ils étaient sur le terrain. Carine Galli n’a d’ailleurs pas caché sa frustration concernant un Marseillais.
Du côté de l’OM, on avait de grandes ambitions pour cette saison, c’est finalement beaucoup plus compliqué qu’escompté. Sportivement, le club phocéen a été éliminé de la Ligue des Champions dès la phase de ligue. Il faut ajouter à cela l’élimination de la Coupe de France dont Marseille était favori après la sortie du PSG. Deux fiascos sportifs qui s’ajoutent aux remous au sein de l’institution. On a ainsi assisté aux départs de Roberto De Zerbi et Pablo Longoria tandis que Medhi Benatia quittera l’OM à la fin de la saison.
Medina déçoit à l’OM
Ça a donc été des mois compliqués pour l’OM et les joueurs olympiens ont également connu de grosses difficultés. Il y en a certains qui n’ont pas vraiment été à la hauteur des attentes. C’est le cas de Facundo Medina, arrivé en début de saison du RC Lens. Alors qu’on attendait beaucoup de l’Argentin après ce qu'il avait montré chez les Sang et Or, c’est pour le moment une déception à Marseille. Et la journaliste Carine Galli ne s’est pas cachée pour le dire au moment d’évoquer la saison de Medina.
« Il nous doit une revanche »
« Medina est arrivé du RC Lens, il avait fait de très belles choses à Lens. Moi, pour tout vous dire, je suis frustrée. Je trouve qu'il n'a pas encore franchi le cap qu’on espérait le voir franchir. Sur le papier, on était tous d'accord, c’était une bonne idée parce qu'il était très bon à Lens, parce que c'était un joueur de caractère, qu'il pouvait être bon dans le système de l’OM. Finalement, c'est un joueur qui a été blessé en début de saison et qui me laisse sur ma faim. On n’a pas eu la meilleure version de Medina. Il nous doit une revanche. Je n’ai pas ce que j’espérais en tout cas », a-t-elle lâché lors du podcast After Marseille.