En pleine crise, le vestiaire de l'OL pousse un coup de gueule !

Arnaud De Kanel

Rien ne joue en la faveur de l'OL cette saison. En perdition sur le terrain, les Gones ont également été pénalisés par l'arbitrage dimanche soir face à Clermont. Sur l'ouverture du score clermontoise, le passeur décisif Shamar Nicholson contrôle le ballon de la main. Pas de quoi faire broncher l'arbitre qui a validé le but, pour la plus grande incompréhension d'Anthony Lopes

La mauvaise passe se poursuit pour l'OL. Après neuf journées, le club rhodanien est lanterne rouge du championnat de France. Et comme s'ils avaient besoin de cela, les Gones ont été victimes d'une erreur d'arbitrage, à première vue flagrante, qui a amené le premier but clermontois.

Un contrôle de la main non-signalé

Très remuant dimanche soir, Shamar Nicholson a fait mal à la défense lyonnaise. C'est lui qui a délivré la passe décisive sur l'ouverture du score de Muhammed Cham après un magnifique raid en solitaire, entaché tout de même par un contrôle de la main au début de l'action. L'arbitre avait jugé ce contrôle licite, une décision incompréhensible pour Anthony Lopes.

En pleine crise, l'OL fait une annonce officielle https://t.co/GiAQZzfK87 pic.twitter.com/H9w9Dvt8Ws — le10sport (@le10sport) October 23, 2023

«J'aurais bien aimé revoir la situation du premier but»