Cet épisode douloureux pour Yoann Gourcuff, «j’ai beaucoup souffert»

La carrière de Yoann Gourcuff est composée de hauts et de bas, l’ancien international français, considéré comme l’un des plus grands talents du football français, n’ayant pas échappé aux blessures. Parti jeune à l’AC Milan, il avait fait son retour quelques années plus tard dans son club formateur, pour vivre de bons et des mauvais moments…

Considéré comme l'un des plus grands talents du foot français, Yoann Gourcuff n’a pas eu la carrière que beaucoup imaginaient, malgré de grands succès. Formé au Stade Rennais, l’élégant milieu offensif avait pris la direction de l’AC Milan à l’été 2006, son unique expérience à l’étranger qui ne s’était pas éternisée avant un retour en France, du côté de Bordeaux. Quelques années plus tard, Yoann Gourcuff avait eu l’occasion de retrouver Rennes, et d’évoluer sous les ordres de son père.

L’héritier c’était lui et pas un autre.



Joyeux anniversaire à Yoann Gourcuff (38 piges déjà 🥲) seulement deux saisons aux Girondins mais un kiff monumental et inoubliable.

« Mon père est connu pour être exigeant avec ses joueurs, mais il l’est encore plus avec son propre fils » Heureux et fier d’avoir pu compter sur son père, Christian Gourcuff, l’ancien international français avait toutefois reconnu en 2018 les difficultés engendrées par cette situation. « Avec mon père, c’était une expérience unique, émotionnellement très forte. J’ai plutôt fait une bonne saison avec lui comme coach, en 2016-2017. Mais après, avoir son père comme coach et avoir son fils comme joueur, ce n’est pas facile. (Silence). C’est dur car il y a un environnement, tout un contexte, le regard des autres… Des autres joueurs, des coéquipiers, des observateurs, des journalistes, et cætera… Mon père est connu pour être exigeant avec ses joueurs, mais il l’est encore plus avec son propre fils, ce qui se comprend, est normal et logique. On est toujours plus exigeant avec ses proches », avait-il expliqué, dans un entretien accordé à Ouest-France.