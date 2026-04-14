Leonardo directeur sportif de l’OM ? Un journaliste en a parlé avec lui et donne sa réponse !

Après avoir trouvé son nouveau président en la personne de Stéphane Richard, l’OM a besoin d’un directeur sportif car Medhi Benatia va quitter son poste à l’issue de la saison. Alors qu’il a déjà occupé ces fonctions au PSG par le passé, le nom de Leonardo a été cité. Un journaliste qui a parlé avec le Brésilien a dévoilé sa réponse.
Les grandes manœuvres se succèdent à l’OM. Après avoir fait venir Habib Beye pour remplacer Roberto De Zerbi, le club phocéen a nommé Stéphane Richard comme nouveau président. L’homme de 64 ans arrive pour remplacer Pablo Longoria, qui n’aura pas résisté à la prise de pouvoir de Medhi Benatia. Le Marocain aussi ne va pas s’éterniser du côté de Marseille car son départ est déjà prévu à l’issue de la saison.
Leonardo à l’OM ?
Stéphane Richard va donc devoir trouver un nouveau directeur sportif pour l’OM et plusieurs pistes sont déjà sorties dans la presse. Lundi soir, dans l’After Foot, un auditeur a déclaré qu’il verrait bien Leonardo prendre le poste. Un scénario qui a très peu de chances d’arriver selon le journaliste Florian Gautreau. « Leonardo à l'OM ? Pour avoir discuté avec lui quand on est allés à Milan, ça va être compliqué. Il n'a pas fermé la porte à tout retour dans le foot, mais pas dans un club de ce niveau-là et avec ces moyens-là. »
Fournier rêve de l’OM
Après avoir été directeur sportif du PSG, Leonardo ne devrait donc pas trahir le club parisien en rejoignant Marseille. Parmi les autres candidats, L’Équipe révèle de son côté que Julien Fournier rêverait de revenir à l’OM, lui qui a été bras droit de Pape Diouf par le passé. Libre en fin de saison, Grégory Lorenzi pourrait également être une piste, mais le Brestois est ciblé par plusieurs clubs, ce qui pourrait compliquer sa possible venue dans la cité phocéenne. Affaire à suivre…