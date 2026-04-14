Leonardo directeur sportif de l’OM ? Un journaliste en a parlé avec lui et donne sa réponse !

Alexis Brunet

Après avoir trouvé son nouveau président en la personne de Stéphane Richard, l’OM a besoin d’un directeur sportif car Medhi Benatia va quitter son poste à l’issue de la saison. Alors qu’il a déjà occupé ces fonctions au PSG par le passé, le nom de Leonardo a été cité. Un journaliste qui a parlé avec le Brésilien a dévoilé sa réponse.

Les grandes manœuvres se succèdent à l’OM. Après avoir fait venir Habib Beye pour remplacer Roberto De Zerbi, le club phocéen a nommé Stéphane Richard comme nouveau président. L’homme de 64 ans arrive pour remplacer Pablo Longoria, qui n’aura pas résisté à la prise de pouvoir de Medhi Benatia. Le Marocain aussi ne va pas s’éterniser du côté de Marseille car son départ est déjà prévu à l’issue de la saison.

«Il voulait boxer tout le monde» : Des années après son départ, l'amusante anecdote avec «le plus fou» de l'OM ! https://t.co/Mj0cpuBEXS — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

Leonardo à l’OM ? Stéphane Richard va donc devoir trouver un nouveau directeur sportif pour l’OM et plusieurs pistes sont déjà sorties dans la presse. Lundi soir, dans l’After Foot, un auditeur a déclaré qu’il verrait bien Leonardo prendre le poste. Un scénario qui a très peu de chances d’arriver selon le journaliste Florian Gautreau. « Leonardo à l'OM ? Pour avoir discuté avec lui quand on est allés à Milan, ça va être compliqué. Il n'a pas fermé la porte à tout retour dans le foot, mais pas dans un club de ce niveau-là et avec ces moyens-là. »