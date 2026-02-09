La correction infligée par le PSG à l’OM a attiré beaucoup de monde 

Alexis Brunet

Dimanche soir, la 21ème journée de Ligue 1 s’est terminée en beauté avec le Classique entre l’OM et le PSG. Au Parc des princes, les locaux n’ont fait qu’une bouchée de leurs adversaires du soir en s’imposant 5-0. Une correction qui a été un succès d’audience pour le diffuseur du championnat de France, Ligue 1+.

Après une défaite au Vélodrome lors du match aller, le PSG a pris sa revanche en Ligue 1 dimanche soir sur l’OM. Pour ce dernier Classique de la saison, les Parisiens se sont imposés 5-0 dans une soirée à sens unique. Le club de la capitale a pu compter sur un Ousmane Dembélé des grands soirs, auteur d’un doublé et d’une passe décisive. Khvicha Kvaratskhelia et Kang-in Lee y sont aussi allés de leurs réalisations et Facundo Medina a malheureusement inscrit un but contre son camp.

Un beau succès d’audience Lors de chaque saison, les matchs entre le PSG et l’OM sont très attendus et donc forcément très suivis. Selon Médiamétrie, la rencontre de ce dimanche a réuni pas moins de 1,1 million de téléspectateurs sur Ligue 1+ avec même un pic à 1,4 million à la fin de la première période. Ce n’est toutefois pas la meilleure audience de la saison car le match aller entre Parisiens et Marseillais avait attiré 1,2 million de suiveurs en moyenne (victoire 1-0 du club phocéen).