Kylian Mbappé : Daniel Riolo annonce une catastrophe !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ces derniers jours, Kylian Mbappé s’est retrouvé en plein cœur d’une drôle d’affaire. L’attaquant français aurait été ausculté du mauvais genou par le service médical du Real Madrid durant sa blessure. Si le capitaine de l’équipe de France a démenti, Daniel Riolo lui, annonce un coup monté. Explications.

Le mauvais genou pour Kylian Mbappé ? D’après la presse espagnole, l’attaquant français a subi des diagnostics ratés de la part du Real Madrid, qui se serait… trompé de genou au moment des examens. Présent en conférence de presse ce mercredi, le capitaine des Bleus a contesté ces révélations. « L’information selon laquelle le Real Madrid m’a examiné le mauvais genou est totalement fausse. Il y a toujours eu une communication claire avec le staff médical », a lâché Mbappé. Mais de son côté, Daniel Riolo n’y croit pas.

🚨 ÇA PARAISSAIT SURRÉALISTE, MAIS C’EST CONFIRMÉ EN ESPAGNE 🇪🇸 :



𝗟𝗘 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗 𝗔 𝗕𝗜𝗘𝗡 𝗢𝗦𝗖𝗨𝗟𝗧𝗘́ 𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗨𝗩𝗔𝗜𝗦 𝗚𝗘𝗡𝗢𝗨 𝗗𝗘 𝗞𝗬𝗟𝗜𝗔𝗡 𝗠𝗕𝗔𝗣𝗣𝗘́ ! 😭



« Le Real Madrid, dans le diagnostic initial, s'est trompé de genou.



Au lieu d'examiner… https://t.co/XDrzsLmTTk pic.twitter.com/MBUYmkslct — Actu Foot (@ActuFoot_) March 24, 2026

« Tout le monde sait que c’est vrai. La stratégie de communication de Mbappé est catastrophique » « Je pense que c’est une information très difficile pour le Real Madrid et pour Mbappé. Aujourd’hui, tout le monde connaît la vérité. Il a décidé de mentir aujourd’hui aux États-Unis en disant que l’information est fausse. Tout le monde sait que c’est vrai. La stratégie de communication de Mbappé est catastrophique. Je pense que c’est le Real Madrid qui lui a demandé de mentir, parce que le club a caché cette information depuis un mois et demi. C’est une erreur incroyable. Maintenant que tout le monde est au courant, c’est terrible. Le Real Madrid a été humilié. Mbappé n’a pas voulu mettre son club en difficulté. Ils ont décidé de mentir en disant que l’information est fausse alors que tout le monde sait que c’est vrai. Le Real Madrid a pris les gens pour des idiots. Ils ont demandé à Mbappé de mentir. Et je trouve ça incroyable », a ainsi confié le journaliste et éditorialiste de RMC auprès de la Cadena SER.