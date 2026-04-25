Luis Enrique annonce avoir trouvé son Sergio Busquets au PSG !

Alexis Brunet

Ce samedi, le PSG n’a fait qu’une bouchée d’Angers en s’imposant sur le score de 3-0. Titularisé une nouvelle fois au milieu de terrain, Lucas Beraldo a brillé, délivrant une passe décisive et inscrivant même un but. Après la rencontre, Luis Enrique a tenu à dire tout le bien qu’il pensait de son joueur, qu’il a même comparé à Sergio Busquets.

Après le match nul du RC Lens contre le Stade Brestois vendredi soir (3-3), le PSG avait l’occasion de prendre six points d’avance en tête de la Ligue 1 ce samedi contre Angers. Les Parisiens ne se sont pas ratés, puisqu’ils se sont imposés 3-0 face aux hommes d’Alexandre Dujeux. Le club de la capitale a fait la différence grâce à des réalisations de Kang-in Lee, Senny Mayulu et Lucas Beraldo.

Le match XXL de Beraldo au milieu récompensé 🇧🇷



1️⃣ Avant dernier passeur sur le 1er but

2️⃣ Passeur décisif sur le 2e but + quasi double assist (Barcola)

3️⃣ Buteur#SCOPSG pic.twitter.com/wwzu0EMw0H — L1+ (@ligue1plus) April 25, 2026

Lucas Beraldo rayonne Encore une fois, face à Angers, Luis Enrique avait décidé de titulariser Lucas Beraldo au milieu de terrain et non en défense centrale. Déjà très inspiré dernièrement, le Brésilien a rayonné contre le SCO, avec notamment un but, mais également une magnifique passe décisive pour Senny Mayulu. En conférence d’après-match, Luis Enrique a couvert d’éloges son joueur, qu’il a comparé à un certain Sergio Busquets. « Beraldo, c’est plus un Busquets qu’un Vitinha. Il sait faire avancer le jeu. Pour moi, c’est l’homme du match. Je n’aime pas faire jouer un défenseur au milieu, mais Beraldo est un défenseur central différent. »