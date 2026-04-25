Luis Enrique annonce avoir trouvé son Sergio Busquets au PSG !

Ce samedi, le PSG n’a fait qu’une bouchée d’Angers en s’imposant sur le score de 3-0. Titularisé une nouvelle fois au milieu de terrain, Lucas Beraldo a brillé, délivrant une passe décisive et inscrivant même un but. Après la rencontre, Luis Enrique a tenu à dire tout le bien qu’il pensait de son joueur, qu’il a même comparé à Sergio Busquets.
Après le match nul du RC Lens contre le Stade Brestois vendredi soir (3-3), le PSG avait l’occasion de prendre six points d’avance en tête de la Ligue 1 ce samedi contre Angers. Les Parisiens ne se sont pas ratés, puisqu’ils se sont imposés 3-0 face aux hommes d’Alexandre Dujeux. Le club de la capitale a fait la différence grâce à des réalisations de Kang-in Lee, Senny Mayulu et Lucas Beraldo.
Lucas Beraldo rayonne
Encore une fois, face à Angers, Luis Enrique avait décidé de titulariser Lucas Beraldo au milieu de terrain et non en défense centrale. Déjà très inspiré dernièrement, le Brésilien a rayonné contre le SCO, avec notamment un but, mais également une magnifique passe décisive pour Senny Mayulu. En conférence d’après-match, Luis Enrique a couvert d’éloges son joueur, qu’il a comparé à un certain Sergio Busquets. « Beraldo, c’est plus un Busquets qu’un Vitinha. Il sait faire avancer le jeu. Pour moi, c’est l’homme du match. Je n’aime pas faire jouer un défenseur au milieu, mais Beraldo est un défenseur central différent. »
Place au Bayern Munich
Grâce à cette victoire contre Angers, le PSG a parfaitement préparé son prochain match contre le Bayern Munich. Luis Enrique a pu faire tourner son effectif avant la réception des Bavarois au Parc des princes le 28 avril en demi-finale aller de Ligue des champions. De son côté, la formation de Vincent Kompany s’est imposée 4-3 contre Mayence après avoir été menée 3-0. L’opposition entre les deux équipes promet donc d’être spectaculaire et on peut s’attendre à de nombreux buts du côté de la porte de Saint-Cloud.