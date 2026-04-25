Scandale raciste avec Vinicius Jr : Deux mois après les faits, Prestianni accuse Mbappé de l'avoir insulté !

Vinicius Jr a vécu un nouvel épisode discriminatoire à Lisbonne pendant le 1/16ème de finale opposant le Benfica au Real Madrid à la mi-février dernier. Un scandale raciste qui a abouti sur une suspension de plusieurs matchs pour l'accusé : Gianluca Prestianni. Récemment, le joueur argentin a livré ses vérités à Telefe en communiquant un mauvais comportement du Brésilien et de Kylian Mbappé envers sa personne.
Le 17 février dernier, à l'occasion du 1/16ème de finale aller de Ligue des champions à l'Estadio da Luz (0-1), un scandale raciste éclatait en plein match. La faute, selon les propos de Vinicius Jr et de Kylian Mbappé, a une déclaration discriminatoire de Gianluca Prestianni ayant d'après eux traité le Brésilien de « mono », à savoir singe en espagnol. L'international argentin a été suspendu pour 6 matchs par l'UEFA après ses agissements.
«Vinicius m’a lâché "la chatte à ta mère". Avec Mbappé, ils m'insultaient»
Néanmoins, Gianluca Prestianni se défend des accusations à son encontre, affirmant ne pas être une personne raciste. Pour Telefe, le milieu de terrain argentin a livré sa version des faits ces dernières heures. « Vinicius me disait : "Allez, viens jouer un contre un contre moi" puis m’a lâché "la chatte à ta mère". Avec Mbappé, ils m'insultaient ».
«On traite quelqu'un de raciste alors qu'il ne l'a jamais été»
« Vous avez entendu Mbappé quand il vous disait "T'es un p*tain de raciste" ? », voici la question du journaliste à laquelle Gianluca Prestianni a répondu par la suite. Il affirme ne pas être raciste et ne pas éprouvé la moindre admiration pour les joueurs que sont Kylian Mbappé et Vinicius Jr. « Oui, je l'ai entendu. Je ne réagissais pas. On traite quelqu'un de raciste alors qu'il ne l'a jamais été. Est-ce que je les admire en tant que joueurs ? Non. Ce sont des bons joueurs mais normaux. Moi, j'admire Messi ». Des déclarations qui risquent de faire réagir...