Scandale raciste avec Vinicius Jr : Deux mois après les faits, Prestianni accuse Mbappé de l'avoir insulté !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Vinicius Jr a vécu un nouvel épisode discriminatoire à Lisbonne pendant le 1/16ème de finale opposant le Benfica au Real Madrid à la mi-février dernier. Un scandale raciste qui a abouti sur une suspension de plusieurs matchs pour l'accusé : Gianluca Prestianni. Récemment, le joueur argentin a livré ses vérités à Telefe en communiquant un mauvais comportement du Brésilien et de Kylian Mbappé envers sa personne.

Le 17 février dernier, à l'occasion du 1/16ème de finale aller de Ligue des champions à l'Estadio da Luz (0-1), un scandale raciste éclatait en plein match. La faute, selon les propos de Vinicius Jr et de Kylian Mbappé, a une déclaration discriminatoire de Gianluca Prestianni ayant d'après eux traité le Brésilien de « mono », à savoir singe en espagnol. L'international argentin a été suspendu pour 6 matchs par l'UEFA après ses agissements.

🚨🚨 Gianluca Prestianni 🇦🇷 : « Vinicius 🇧🇷 me disait : "Allez, viens jouer un contre un contre moi" puis m’a lâché "𝗹𝗮 𝗰𝗵𝗮𝘁𝘁* 𝗮̀ 𝘁𝗮 𝗺𝗲̀𝗿𝗲". Avec Mbappé 🇫🇷, 𝗶𝗹𝘀 𝗺’𝗶𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗶𝗲𝗻𝘁.



🎙️ « Vous avez entendu Mbappé quand il vous disait 'T'es un putain de… pic.twitter.com/mROSgvirnI — Actu Foot (@ActuFoot_) April 25, 2026

«Vinicius m’a lâché "la chatte à ta mère". Avec Mbappé, ils m'insultaient» Néanmoins, Gianluca Prestianni se défend des accusations à son encontre, affirmant ne pas être une personne raciste. Pour Telefe, le milieu de terrain argentin a livré sa version des faits ces dernières heures. « Vinicius me disait : "Allez, viens jouer un contre un contre moi" puis m’a lâché "la chatte à ta mère". Avec Mbappé, ils m'insultaient ».