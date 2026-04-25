«Je me suis fait une promesse» : Corentin Tolisso fait une grande annonce pour la Coupe du monde !

Alexis Brunet

Ce samedi, l’OL s’est imposé 3-2 contre l’AJ Auxerre et c’est en grande partie grâce à Corentin Tolisso. Le milieu de terrain a été buteur et passeur décisif quelques minutes après son entrée. Après la rencontre, le Lyonnais a affirmé au micro de beIN SPORTS qu’il ne souhaitait plus évoquer une possible participation à la Coupe du monde.

Opposé à l’AJ Auxerre ce samedi en Ligue 1, l’OL n’a pas manqué l’occasion de reprendre seul la troisième place au classement avant le match de Lille dimanche. Les hommes de Paulo Fonseca n’ont toutefois pas eu la tâche facile face aux Bourguignons, car ils se sont imposés 3-2. Les Lyonnais ont pu compter sur Roman Yaremchuk, auteur d’un doublé, mais également sur une réalisation de Corentin Tolisso qui est entré à la 58ème minute.

L’ENTRÉE MONSTRUEUSE DE CORENTIN TOLISSO !🤩



Sorti du banc, le Gone a tout changé :



⚽️ 9e BUT en Ligue 1 cette saison !

🅰️ Passe décisive pour Yaremchuk !



Lyon respire grâce à son capitaine ! 🦁🔴🔵#OLAJA pic.twitter.com/nSBRymhhnB — Foot Mercato (@footmercato) April 25, 2026

« Je me suis fait une promesse » En plus d’avoir inscrit son neuvième but de la saison en Ligue 1, Corentin Tolisso a été passeur pour Roman Yaremchuk, ce qui prouve qu’il fait partie des meilleurs milieux de terrain du championnat. Toutefois, le joueur de l’OL n’est pas appelé par Didier Deschamps depuis un moment et cela à moins de 50 jours de la Coupe du monde. Après la rencontre, au micro de beIN SPORTS, le Lyonnais a d’ailleurs fait une annonce à ce sujet. « J'étais un peu déçu lors de la dernière liste. J'y croyais. Je me suis fait une promesse : ne plus en parler dans les médias. Il arrivera ce qui arrivera… Vous avez le droit d’y croire, moi je travaille. »