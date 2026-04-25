Critiquée, cette star du rap répond cash sur sa relation avec Karim Benzema !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi soir, Karim Benzema (Al-Hilal) a rejoint son ami Rohff à l’occasion d’une diffusion en direct sur Instagram. Un live qui a fait beaucoup parler. Rohff, considéré par certains internautes comme gênant auprès de l’attaquant français, n’a pas hésité à répondre cash ce samedi sur ses réseaux sociaux. Explications.

Ce n’est pas un secret, Karim Benzema est proche de plusieurs rappeurs. Mais dans la scène du rap français, l’attaquant français a un grand ami en la personne de Rohff. Les deux hommes se connaissent depuis quasiment 20 ans, et se respectent beaucoup. Jeudi soir, l’artiste a invité l’attaquant évoluant à Al-Hilal sur un live Instagram. Mais beaucoup d’internautes ont considéré certaines scènes comme assez gênantes, ce qui n’a pas plu à Rohff, qui a décidé de répondre sur X ce samedi.

Première prise d’otage 2008 ? Lol

On ne force rien. La lumière vient à nous. Le soleil brille pour tous !



Pour l’anecdote Karim m’a pris la main pour que j’monte avec lui pour la remise de son premier Trophée UNFP au côté de Zidane j’ai refusé car c’était son moment et j’ai… https://t.co/9gl2DRP8pw — ROHFF (@rohff) April 25, 2026

« Pour l’anecdote Karim m’a pris la main pour que j’monte avec lui pour la remise de son premier Trophée UNFP » « Première prise d’otage 2008 ? Lol On ne force rien. La lumière vient à nous. Le soleil brille pour tous ! Pour l’anecdote Karim m’a pris la main pour que j’monte avec lui pour la remise de son premier Trophée UNFP au côté de Zidane j’ai refusé car c’était son moment et j’ai bien fait. Je l’ai senti en pression mais il a géré comme un homme. On était tous fier de lui. Les haters de ce réseau étaient à ce moment là des petits enfants en bas âge ou peut être pas encore né mais refusent d’accepter les faits comme si c’était un truc de ouf », a ainsi écrit le rappeur de 48 ans.