Critiquée, cette star du rap répond cash sur sa relation avec Karim Benzema !

Ce jeudi soir, Karim Benzema (Al-Hilal) a rejoint son ami Rohff à l’occasion d’une diffusion en direct sur Instagram. Un live qui a fait beaucoup parler. Rohff, considéré par certains internautes comme gênant auprès de l’attaquant français, n’a pas hésité à répondre cash ce samedi sur ses réseaux sociaux. Explications.
Ce n’est pas un secret, Karim Benzema est proche de plusieurs rappeurs. Mais dans la scène du rap français, l’attaquant français a un grand ami en la personne de Rohff. Les deux hommes se connaissent depuis quasiment 20 ans, et se respectent beaucoup. Jeudi soir, l’artiste a invité l’attaquant évoluant à Al-Hilal sur un live Instagram. Mais beaucoup d’internautes ont considéré certaines scènes comme assez gênantes, ce qui n’a pas plu à Rohff, qui a décidé de répondre sur X ce samedi.
« Pour l’anecdote Karim m’a pris la main pour que j’monte avec lui pour la remise de son premier Trophée UNFP »
« Première prise d’otage 2008 ? Lol On ne force rien. La lumière vient à nous. Le soleil brille pour tous ! Pour l’anecdote Karim m’a pris la main pour que j’monte avec lui pour la remise de son premier Trophée UNFP au côté de Zidane j’ai refusé car c’était son moment et j’ai bien fait. Je l’ai senti en pression mais il a géré comme un homme. On était tous fier de lui. Les haters de ce réseau étaient à ce moment là des petits enfants en bas âge ou peut être pas encore né mais refusent d’accepter les faits comme si c’était un truc de ouf », a ainsi écrit le rappeur de 48 ans.
Le rappeur n’a pas apprécié les critiques
« Ils veulent réécrire l’histoire à leur avantage tentant d’effacer la legacy des meilleurs qu’eux, ceux qui n’ont jamais triché, des plus respectés , qui n’ont jamais acheter de stream, jamais baisser leurs frocs pour la fame , ceux qui ne prennent pas en otage la culture , qui ont tant apporté au rap français , ceux qui ne parasitent pas les artistes en survivant sous leurs lumières, ceux qui n’existent par eux même par leurs talents leurs œuvres et qui restent à leurs places », ajoute également Rohff.