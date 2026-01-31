«Il ne peut pas partir d’ici» : Le jour où tout a basculé pour Mbappé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Des buts et des buts et encore des buts. Pas besoin d’aller plus loin que les 13 réalisations de Kylian Mbappé en 8 matchs de Ligue des champions cette saison pour comprendre que le joueur formé à l’AS Monaco est indispensable au Real Madrid. Également très influent au PSG, il s’est révélé à l’ASM où il a dû faire preuve d’une forte adversité dont un conflit conséquent avec un homme. Explications.

Cela va bientôt faire neuf ans que Kylian Mbappé accélère, dribble, marque sous les yeux des amoureux du football européen. Avant de faire les beaux jours du Real Madrid où il est devenu Soulier d’or européen ou encore être à l’origine des cauchemars des défenses de Ligue 1 avec le maillot du PSG, Mbappé a débuté à l’AS Monaco. Sur Le Rocher, tout n’a cependant pas été facile pour le champion du monde et actuel capitaine de l’équipe de France…

«Il y a eu un conflit avec l'entraîneur» Un match, un triplé, pour tout changer. Kylian Mbappé a connu une ascension fulgurante du côté de l’AS Monaco une fois l’équipe première pleinement intégrée sous Leonardo Jardim au cours de la saison 2016/2017. Néanmoins dans les catégories inférieures, des problèmes avec son entraîneur ont été relevés. A son arrivée dans l’organigramme, Luis Campos a agi comme il le raconte à Marca dans un entretien fleuve. « Cela a coïncidé avec mon arrivée à Monaco. J'avais entendu dire qu'il était très talentueux, mais je ne l'avais pas encore vu jouer. Les débuts de Kylian à Monaco n'ont pas été faciles, il y a eu un conflit avec l'entraîneur. Des membres de mon équipe m'ont dit que Kylian était fantastique et j'ai demandé à l'entraîneur de le faire jouer lors du match suivant. Au bout de 20 minutes, Monaco menait déjà 3-0, avec trois buts de Kylian. « C'est fini », ai-je dit, « il doit rester parce qu'il a quelque chose de très spécial ».