«Trop facile» pour Kylian Mbappé, il a décidé de le changer d’équipe !

Bien avant de devenir la star confirmée du Real Madrid et de l'équipe de France qu'il est aujourd'hui, Kylian Mbappé faisait ses gammes dans les équipes de jeunes à l'AS Monaco où il a été formé. Et l'un de ses anciens mentors sur le Rocher revient d'ailleurs sur cette période qui a dicté l'avenir de Mbappé...

Avant de se révéler aux yeux de l'Europe sous le maillot de l'AS Monaco lors de la saison 2016-2017, Kylian Mbappé y avait effectué toute sa formation. Et c'est un certain Luis Campos, aujourd'hui directeur sportif du PSG (poste qu'il occupe depuis 2022), qui avait propulsé Mbappé au plus haut niveau et avait décidé de le changer de vestiaire pour l'intégrer à l'équipe première. À cette époque, l'attaquant du Real Madrid n'était qu'un simple espoir du football français, mais Campos a tout de suite décelé quelque chose de spécial chez Mbappé comme il l'a confié dans une interview pour TF1.

« Beaucoup de discussions autour de lui » « Je connaissais son nom avant même de l'avoir vu jouer. Il y avait déjà beaucoup de discussions autour de lui. Quand je suis arrivé à Monaco, j'ai demandé à aller le voir au centre d'entraînement de La Turbie. Il était 10h du matin. Le match n'avait commencé que depuis vingt minutes, le score était de 3-0. Trois buts de Kylian. Il n'y avait pas besoin d'être un grand spécialiste pour comprendre à qui on avait affaire. La décision de le garder a été prise en quinze, vingt minutes. Il a fallu adapter le projet collectif du club à son projet individuel. Je l'ai compris avec le temps et je l'ai toujours appliqué depuis. Il faut concilier le projet collectif du club, le projet collectif de jeu mais aussi le projet individuel des joueurs. Il faut travailler à chaque fois pour les imbriquer l'un dans l'autre. Quand je discute avec un joueur pour venir à Paris, je parle avec lui de l'importance d'adapter son projet individuel à notre projet collectif. Ils doivent être communs », confie Luis Campos, qui a donc décidé à cette époque de faire franchir un cap à Kylian Mbappé et de le faire intégrer l'équipe professionnelle.