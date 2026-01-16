Séparation avec Kylian Mbappé : Un clash éclate !

Pierrick Levallet

Avec Alvaro Arbeloa, Kylian Mbappé va évoluer sous les ordres d’un troisième entraîneur au Real Madrid en seulement une saison et demie. Le club madrilène a officialisé le départ avec effet immédiat de Xabi Alonso, qui succédait à Carlo Ancelotti. Comme le coach de 44 ans, le technicien italien avait été victime de sa relation avec le vestiaire après l’arrivée du capitaine de l’équipe de France.

Ancelotti a claqué la porte du Real Madrid à cause du vestiaire D’après les informations de MARCA, Carlo Ancelotti aurait en effet quitté le Real Madrid en partie parce qu’il avait perdu le contrôle de son groupe. Son message ne passait plus auprès de l’équipe, qui commençait à montrer des signes de complaisance. Agacé par la situation, l’Italien aurait donc accepté le poste de sélectionneur du Brésil en partie pour cette raison-là.