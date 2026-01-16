6M€ : Séparation douloureuse avec Lamine Yamal !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si aujourd’hui, le FC Barcelone est entre les mains de Lamine Yamal, le club catalan continue de miser sur les talents dorés de la « Masia ». Apparu à plusieurs reprises cette saison sous les ordres d’Hansi Flick, Pedro Fernandez dit « Dro » devrait quitter le club blaugrana contre 6M€ dès cet hiver. Explications.

Le FC Barcelone en pleine mutation. Alors que depuis deux saisons désormais, le club blaugrana a mis Lamine Yamal sur le devant de la scène et a confié les clés du camion au phénomène de 18 ans, le Barça cherche toujours à se recycler par l’intermédiaire de son excellent centre de formation : la célèbre Masia.

Dro va quitter le Barça ! Après les éclosions de Lamine Yamal, de Pau Cubarsi, ou encore de Marc Bernal, le FC Barcelone a accueilli en ses rangs sur ce début de saison un certain Dro. De son vrai nom Pedro Fernandez, le jeune milieu de terrain né en 2008 a affiché de belles performances jusqu’à intégrer de manière régulière l’équipe première.