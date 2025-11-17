Retour avec Zidane : La folie annoncée par Benzema !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a mis fin à sa carrière internationale après la dernière Coupe du monde, Karim Benzema pourrait-il revenir en équipe de France après la prochaine ? Zinedine Zidane étant pressenti pour prendre la succession de Didier Deschamps en tant que sélectionneur des Bleus, l’attaquant âgé de 37 ans n’a pas totalement écarté un retour.

Dans un entretien accordé à AS, Karim Benzema a évoqué son avenir en club, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Al-Ittihad, mais également en sélection. Si cela fait maintenant trois ans qu’il a mis un terme à sa carrière internationale, l’équipe de France va bientôt avoir un nouveau sélectionneur, qui devrait se nommer Zinedine Zidane.

Zidane en équipe de France avec Benzema ? « On parle de Zidane comme prochain sélectionneur français ? Je pense qu'il a tout pour y arriver. Il l'a prouvé au Real Madrid. Il y a un autre entraîneur maintenant, mais je pense que Zizou est le numéro un », a assuré Karim Benzema, avant d’être interrogé sur un potentiel retour en équipe de France.