Retour avec Zidane : La folie annoncée par Benzema !

Alors qu’il a mis fin à sa carrière internationale après la dernière Coupe du monde, Karim Benzema pourrait-il revenir en équipe de France après la prochaine ? Zinedine Zidane étant pressenti pour prendre la succession de Didier Deschamps en tant que sélectionneur des Bleus, l’attaquant âgé de 37 ans n’a pas totalement écarté un retour.
Dans un entretien accordé à AS, Karim Benzema a évoqué son avenir en club, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Al-Ittihad, mais également en sélection. Si cela fait maintenant trois ans qu’il a mis un terme à sa carrière internationale, l’équipe de France va bientôt avoir un nouveau sélectionneur, qui devrait se nommer Zinedine Zidane.
Zidane en équipe de France avec Benzema ?
« On parle de Zidane comme prochain sélectionneur français ? Je pense qu'il a tout pour y arriver. Il l'a prouvé au Real Madrid. Il y a un autre entraîneur maintenant, mais je pense que Zizou est le numéro un », a assuré Karim Benzema, avant d’être interrogé sur un potentiel retour en équipe de France.
«La sélection est un peu loin, mais on ne sait jamais»
« La sélection est un peu loin, mais on ne sait jamais, je me concentre sur ce que j'ai maintenant », a répondu l’attaquant, qui fêtera ses 38 ans le 19 décembre prochain. Karim Benzema compte 97 sélections avec les Bleus, pour 37 buts inscrits.