Karim Benzema de retour en équipe de France avec Zidane ? Une première réponse est lâchée : «Il n’a plus le niveau»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le règne de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France étant désormais officiellement terminé, c’est donc Zinedine Zidane qui va prochainement être nommé sélectionneur national. Et faut-il imaginer un possible retour de Karim Benzema chez les Bleus sous la houlette de son ancien mentor du Real Madrid ? Le journaliste Dominique Séverac semble déjà sceptique sur la question.

C’est un fait, Karim Benzema (38 ans) a eu une histoire très controversée avec l’équipe de France tout au long de sa carrière. D’abord incontournable entre 2011 et 2015, le buteur d’Al-Hilal avait ensuite été banni des Bleus par Didier Deschamps pendant six ans avant d’être rappelé à la surprise générale pour l’Euro 2021. Mais rien ne s’est passé comme prévu pour Benzema, qui avait même été contraint de déclarer forfait à la dernière minute pour la Coupe du Monde 2022 avec des raisons encore très floues aujourd’hui. La relation Benzema-Deschamps n’a jamais été au beau fixe, mais faut-il s’attendre à un retour improbable maintenant que la nomination de Zinedine Zidane au poste de sélectionneur de l’équipe de France est imminente ?

« On ne sait jamais… », Benzema a ouvert la porte Karim Benzema avait ouvert la porte en novembre dernier, dans un entretien pour AS : « Zizou a tout pour être sélectionneur, il l'a prouvé au Real Madrid. Un retour en sélection avec lui ? L'équipe de France semble un peu loin, mais on ne sait jamais. Je me concentre sur ce que j'ai maintenant », lâchait le buteur d’Al-Hilal, qui connaît très bien Zinedine Zidane pour l’avoir côtoyé durant de nombreuses années au Real Madrid. La porte semble donc ouverte sur le papier, mais pas sûr que l’on revoie Benzema pour autant chez les Bleus.