Michael Olise : Après la Coupe du monde 2026, un gros scandale éclate sur sa vie privée !

Alors que la Coupe du monde vient de s'achever, Michael Olise pensait probablement prendre un peu de repos après avoir fini meilleur passeur de la compétition. Et pourtant, il se retrouve déjà au cœur de l'actualité en Allemagne où il faut la Une du média BILD qui révèle un scandale qui devrait faire parler.
Décidemment, Michael Olise est l'un des personnages de l'été. Très en vue durant la Coupe du monde qu'il a terminé avec le statut de meilleur passeur malgré l'élimination de l'équipe de France en demi-finale, le joueur du Bayern Munich se retrouve de nouveau au cœur de l'actualité. Mais cette fois-ci, il s'en serait bien passé. Et pour cause, Michael Olise fait la Une de BILD qui révèle un témoignage de Fatima Zaunbrecher, une femme allemande d’origine marocaine de 34 ans, qui assure avec un enfant caché de l'ancien joueur de Crystal Palace, qui serait âgé de 20 mois.
Michael Olise aurait un enfant caché
« À l’époque, il jouait à Crystal Palace à Londres et n’était pas encore une grande star. On s’est tout de suite bien entendus. Il est à moitié algérien, je suis à moitié marocaine. Ce sont des pays voisins. Quand il a voulu m’embrasser lors de notre première rencontre, je l’ai arrêté et je lui ai dit qu’on ferait mieux d’apprendre à mieux se connaître. Il l’a accepté. À partir de là, je me rendais régulièrement à Londres », a-t-elle révélé dans les colonnes du média allemand. Un test de paternité aurait confirmé que Michael Olise et bien le père de cet enfant alors que la jeune femme aurait appris qu'elle était enceinte après leur rupture. Le joueur du Bayern Munich aurait alors reconnue Aaliyah Noor comme sa fille, mais BILD assure qu'il « ne veut ni la voir ni lui verser un centime », alors que « les avocats d’Olise auraient pris contact avec elle et lui auraient proposé une pension alimentaire. Mais : seule une pension alimentaire de 836,50 euros par mois lui aurait été proposée pour l’enfant. Plus tard, ils ont porté ce montant à 2 000 euros », précise la publication allemande.
«Ça me déchire de voir à quel point quelqu’un peut être insensible»
Une situation qui attriste Fatima Zaunbrecher qui promet qu'elle n'a jamais reçu le moindre centime de pension alimentaire : « Ça me déchire de voir à quel point quelqu’un peut être insensible envers son propre enfant. Il ne me parle pas non plus et se contente d’envoyer ses avocats à ma place. Et ceux-ci m’envoient alors des lettres dans lesquelles il est écrit qu’il "ne serait pas judicieux que leur client voie l’enfant". Une autre de ses avocates m’a écrit que je devrais acheter des vêtements d’occasion à la petite, afin de mieux gérer l’argent dont je dispose actuellement. »
BILD a contacté l'entourage de Michael Olise qui dément une partie de la version de Fatima Zaunbrecher. Selon le cla du Français, il n'aurait jamais refusé de verser une pension alimentaire, et aurait même proposé d'aider son ancienne petite amie dès le début. Le proche du joueur du Bayern Munich précisent également que Fatima Zaunbrecher aurait saisi la justice française afin d'obtenir pension alimentaire mensuelle de 60 000€ alors que Michael Olise aurait proposé de payer une somme plus importante que celle qui est prévue par la loi. Quoi qu'il en soit, entre la Coupe du monde 2026, les rumeurs d'un transfert au Real Madrid et désormais cette affaire concernant sa vie privée, Michael Olise est incontournable cet été.