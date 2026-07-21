Michael Olise : Après la Coupe du monde 2026, un gros scandale éclate sur sa vie privée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la Coupe du monde vient de s'achever, Michael Olise pensait probablement prendre un peu de repos après avoir fini meilleur passeur de la compétition. Et pourtant, il se retrouve déjà au cœur de l'actualité en Allemagne où il faut la Une du média BILD qui révèle un scandale qui devrait faire parler.

Décidemment, Michael Olise est l'un des personnages de l'été. Très en vue durant la Coupe du monde qu'il a terminé avec le statut de meilleur passeur malgré l'élimination de l'équipe de France en demi-finale, le joueur du Bayern Munich se retrouve de nouveau au cœur de l'actualité. Mais cette fois-ci, il s'en serait bien passé. Et pour cause, Michael Olise fait la Une de BILD qui révèle un témoignage de Fatima Zaunbrecher, une femme allemande d’origine marocaine de 34 ans, qui assure avec un enfant caché de l'ancien joueur de Crystal Palace, qui serait âgé de 20 mois.

Michael Olise aurait un enfant caché « À l’époque, il jouait à Crystal Palace à Londres et n’était pas encore une grande star. On s’est tout de suite bien entendus. Il est à moitié algérien, je suis à moitié marocaine. Ce sont des pays voisins. Quand il a voulu m’embrasser lors de notre première rencontre, je l’ai arrêté et je lui ai dit qu’on ferait mieux d’apprendre à mieux se connaître. Il l’a accepté. À partir de là, je me rendais régulièrement à Londres », a-t-elle révélé dans les colonnes du média allemand. Un test de paternité aurait confirmé que Michael Olise et bien le père de cet enfant alors que la jeune femme aurait appris qu'elle était enceinte après leur rupture. Le joueur du Bayern Munich aurait alors reconnue Aaliyah Noor comme sa fille, mais BILD assure qu'il « ne veut ni la voir ni lui verser un centime », alors que « les avocats d’Olise auraient pris contact avec elle et lui auraient proposé une pension alimentaire. Mais : seule une pension alimentaire de 836,50 euros par mois lui aurait été proposée pour l’enfant. Plus tard, ils ont porté ce montant à 2 000 euros », précise la publication allemande.