Mercato - Michael Olise au Real Madrid: La réponse en vidéo du Bayern Munich !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Bayern Munich s'est déjà confié publiquement sur la suite des opérations pour Michael Olise. A trois ans de la fin de son contrat, l'international français de 24 ans ne bénéficiera pas d'un bon de sortie de la part de ses dirigeants. Le Real Madrid s'intéresse à son profil, mais devrait se heurter à la réticence de la direction munichoise qui a fait passer un message clair aux prétendants d'Olise.

Où jouera Michael Olise pour la saison 2026/2027 ? Si l'on en croit les informations de L'Equipe et de certains journaux espagnols, la volonté première de l'international français qui a vécu sa première Coupe du monde avec les Bleus à 24 ans serait de rejoindre ses compatriotes Kylian Mbappé, Aurélien Tchoauméni et Ibrahima Konaté au Real Madrid. Des discussions entre les personnes mentionnées ci-dessus auraient eu lieu à ce sujet pendant la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis.

Michael Olise parti pour rester ? Cependant, ce serait peine perdue pour le Real Madrid d'après les informations de Christian Falk, journaliste de Sport BILD, au micro de CF Bayern Insider. « Je pense que le Real Madrid a autant de chances de recruter Michael Olise qu’Erling Haaland cet été ! Je suis content qu’ils se rendent compte qu’il n’y a aucune chance de recruter le Français cet été, et s’ils abandonnent cette piste, ils sont tout à fait libres de tenter leur chance avec Haaland. Mais je m’attends à ce que la réponse soit la même. Cet été : aucune chance. L’été prochain, je pense que ce sera très intéressant de voir ce qu’il adviendra d’Olise, qu’il signe ou non un nouveau contrat ».