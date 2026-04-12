Equipe de France : Dragué par le Maroc, ce crack lâche une réponse sur TF1 !

Amadou Diawara

S'il a fait toutes ses classes en équipe de France, ce crack de Ligue 1 pourrait snober les A prochainement. Egalement courtisé par le Maroc, ce jeune talent a été interrogé sur sa carrière internationale. Et il a fait passer un message clair sur la sélection qu'il allait choisir.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2029, Ayyoub Bouaddi fait le plus grand bonheur du LOSC. Etincelant chez les Dogues, le milieu de terrain de 18 ans a alerté Gérald Baticle. Convoqué régulièrement par le sélectionneur de l'équipe de France Espoirs, Ayyoud Bouaddi était même le capitaine des Bleuets face au Luxembourg U21 le 26 mars. Toutefois, il pourrait ne jamais porter le maillot tricolore chez les A. S'il a fait toutes ses classes en équipe de France, Ayyoub Bouaddi a aussi la possibilité de défendre les couleurs du Maroc.

«Il ne faut pas qu’il aille là-bas» : Ce club que Didier Deschamps doit absolument éviter https://t.co/4NNtIacopw — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

«C'est un choix qu'on ne doit pas précipiter» Lors d'un entretien accordé à Téléfoot ce dimanche matin, Ayyoub Bouaddi s'est prononcé sur sa binationalité. Sollicité par le Maroc, le natif de Senlis a lâché ses vérités sur son choix de sélection. « C’est très flatteur d’être courtisé par ces deux sélections, parce que je pense que c’est une force d’avoir une nouvelle nationalité. C’est un choix important dans une carrière, quelque chose qu’on ne doit pas précipiter, pousser de force. C’est quelque chose qui doit venir spontanément et naturellement », a confié Ayyoub Bouaddi sur TF1.