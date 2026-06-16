Equipe de France : «C'est complètement faux», la FFF éteint la polémique avec Kylian Mbappé !

Amadou Diawara

Pour cette Coupe du Monde aux Etats-Unis, les joueurs de l'équipe de France ont eu du mal à trouver un accord avec la FFF en ce qui concerne leurs primes. Finalement, les deux camps sont parvenus à s'entendre. Interrogé sur les négociations, Philippe Diallo a affirmé qu'il n'y avait eu aucune crispation de part et d'autre.

D'après certaines rumeurs, les joueurs de l'équipe de France seraient partis au clash avec la FFF parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de leurs primes pour la Coupe du Monde. De surcroit, il y aurait eu un désaccord entre les parties concernant le nombre de places offertes pour que leurs proches puissent assister aux matchs depuis les tribunes. Finalement, les deux camps ont fini par trouver un terrain d'entente, comme révélé par L'Equipe. D'une part, les Bleus devraient toucher une prime après la phase de groupes. Une prime similaire à l'un des deux précédents mondiaux, et qui sera progressive en fonction du parcours. Pour rappel, les joueurs de Didier Deschamps avaient empoché environ 400 000€ pour leur sacre en 2018 et une somme proche de 500 000€ pour leur finale en 2022. D'autre part, Philippe Diallo aurait accepté d'offrir quatre places par joueur, alors que deux billets étaient promis initialement, et ce, avec la possibilité d'en avoir plus en payant.

«Kylian l’a acceptée spontanément» Lors d'un entretien accordé à France Inter, Philippe Diallo est revenu sur les coulisses des négociations avec Kylian Mbappé et les 25 autres protégés de Didier Deschamps . « Un bras de fer avec les joueurs sur les primes ? J’ai vu ici ou là qu’on a parlé de crispation, de relations tendues. C’est complètement faux. Tout s’est passé très sereinement, très rapidement et dans un esprit d’intérêt général pour la performance sportive de l’équipe de France. Si leurs aspirations financières sont excessives ? Ce sont des professionnels. Ce sont eux qui jouent, que les gens admirent et qui vont chercher les titres. Il faut trouver les bons équilibres. Un Kylian Mbappé très offensif sur le sujet ? J’ai fait une proposition que j’ai présentée à l’ensemble du groupe à Clairefontaine. Ils m’ont répondu : "est-ce qu’on peut avoir un ou deux ajustements ?". Je suis revenu vers eux avec une proposition et Kylian, au nom de ses coéquipiers, l’a acceptée spontanément », a précisé le président de la FFF, avant de faire une révélation sur le cout de la Coupe du Monde.