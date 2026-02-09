«Ça a été très chaud» avant la Coupe du monde 1998 : Deux champions français se sont embrouillés dans le vestiaire, «égoïste, tu penses qu'à toi»

Tous les deux vainqueurs de la Coupe du monde 1998 avec l’équipe de France, ces joueurs ont connu une grosse embrouille de vestiaire quelques mois avant leur triomphe aux côtés de Zinedine Zidane ou encore Didier Deschamps. L’un d’eux avait dévoilé les raisons de cette dispute.
Depuis leur victoire un soir de juillet 1998, les 23 héros de l’équipe de France de football dirigée par Aimé Jacquet sont entrés dans le cœur de tout un pays. Si le groupe était uni, il y a parfois pu avoir des tensions entre certains joueurs. C’était le cas entre Fabien Barthez et Bernard Lama, ce dernier acceptant difficilement sa place de numéro 2, ou bien avec Frank Leboeuf, affirmant en 2016 ne pas avoir été soutenu par ses coéquipiers ou son sélectionneur avant la finale contre le Brésil, et ce alors qu’il devait remplacer Laurent Blanc, suspendu. Peu de temps avant le début de la compétition, deux joueurs d’un même club ont également eu un échange « très chaud ».
« Il disait qu'on était trop petits »
Invité en 2019 par L’Équipe à dévoiler « la plus grosse dispute » de sa carrière, Bernard Diomède avait révélé une discussion houleuse survenue dans le vestiaire de l’AJ Auxerre avec Stéphane Guivarc'h après un match de Coupe d’Europe contre La Corogne lors de la saison 1997/98. « Avec Steve Marlet on le faisait marquer mais quand il était sur le côté il ne centrait pas, il frappait et disait qu'on était trop petits. Ce jour-là, il l'a fait deux-trois fois alors qu'on pouvait plier la qualif », s’était souvenu l’ancien ailier gauche des Bleus.
« Il m'envoie balader »
« À la fin, ça a été très chaud : "Égoïste, tu penses qu'à toi !" et il m'envoie balader, poursuit Bernard Diomède. Les joueurs issus de la formation prenaient position pour moi, les plus anciens pour lui. Le lendemain, Guy Roux me dit : "C'est toi qui as raison. Ce qu'a fait Guivarc'h n'est pas normal. Mais y a la Coupe du monde. Alors tu le fais marquer et vous irez tous les deux." Il lui a dit la même chose ! » L’ancien coach de l’AJA avait vu juste, les deux joueurs ayant été sacrés champions du monde quelques mois plus tard.