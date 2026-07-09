Après avoir snobé l'équipe de France, il a vécu un calvaire !

Amadou Diawara

Ayant fait toutes ses classes en équipe de France, Aymeric Laporte n'a jamais été sélectionné par Didier Deschamps. Finalement, le défenseur central de 32 ans a préféré répondre à l'appel de l'Espagne, qu'il a rejoint le 4 juin 2021. Comme l'a avoué Aymeric Laporte, il a été sous le feu des critiques lorsqu'il a snobé les Bleus pour défendre les couleurs de la Roja.

Né à Agen, Aymeric Laporte a fait ses débuts en tant que footballeur professionnel en Espagne. En effet, le défenseur central de 32 ans a été formé à l'Athletic Bilbao. Ayant fait toutes ses classes en équipe de France, Aymeric Laporte n'a jamais eu la chance d'être aligné par Didier Deschamps. Et le 4 juin 2021, il a fait ses débuts avec l'Espagne. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Aymeric Laporte a avoué qu'il avait été pris en grippe après avoir snobé les Bleus.

«Avec mon changement de nationalité, beaucoup de gens ont critiqué» « Mon 50ème match avec l'Espagne ? La seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est à la qualification. C'est le plus important à ce stade de la compétition. Je suis très heureux. J'ai envie de continuer, et j'espère qu'il y en aura trois de plus (des matchs). Au début, avec mon changement de nationalité, beaucoup de gens ont critiqué. Ce qui peut se comprendre. Mais j'avais parlé avec ma famille et je n'avais aucun doute. Tout s'est bien passé depuis, ça me comble de bonheur. Tout le monde m'a bien accueilli. Dès le départ, je me suis bien entendu avec mes coéquipiers et le sélectionneur. Ça fait plaisir, il faut continuer », a confié Aymeric Laporte, avant d'évoquer son premier match et son plus beau souvenir avec l'Espagne.