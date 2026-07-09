Equipe de France : «Ça me dérange», Jérôme Rothen tacle Aurélien Tchouameni sur RMC !

Amadou Diawara

Trop juste pour France-Maroc, Aurélien Tchouameni ne va pas démarrer le quart de finale de la Coupe du Monde 2026. Interrogé à quelques heures du coup d'envoi de la rencontre, Jérôme Rothen - ex-milieu gauche des Bleus - a affirmé que sa blessure était « mal pour un bien ».

Vice-capitaine de l'équipe de France, Aurélien Tchouameni fait partie du XI type de Didier Deschamps lors de cette Coupe du Monde. Toutefois, le milieu de terrain de 26 ans s'est blessé en pleine compétition. Forfait pour le huitième de finale contre le Paraguay, Aurélien Tchouameni est trop juste pour être titularisé face au Maroc ce jeudi soir. D'après Jérôme Rothen, c'est un « mal pour un bien » pour les Bleus.

«Tchouameni, tu ne le vois jamais faire ça» « Le forfait d'Aurélien Tchouameni ? Je ne lui souhaitais pas une blessure, mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est un mal pour un bien pour l'équipe de France si tu vas plus loin (dans la compétition). C'est surtout un mal pour un bien pour le match de ce jeudi soir (le Maroc). On a vu quel genre de match c'était contre le Paraguay. Pour n'importe quel joueur, ce n'était pas facile de pouvoir évoluer à son meilleur niveau ; tellement le jeu était haché et pourri par la prestation et le comportement des Paraguayens. Pour moi, le match de ce soir, ça va se passer dans le milieu de terrain. Et dans le milieu de terrain, il va falloir absolument que l'équipe de France rivalise dans cette fameuse maitrise, possession de balle, avec le Maroc. Quand tu vois les prestations de Tchouameni, il manque de prise de risque dans le milieu de terrain, à venir s'intercaler entre les lignes, ce qui est le plus dur quand tu évolues à ce poste, pour apporter du surnombre et faire la bonne passe ; comme Rabiot et Koné peuvent le faire. Tchouameni, tu ne le vois jamais faire ça », a pesté Jérôme Rothen, présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce jeudi.