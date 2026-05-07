Antoine Griezmann réclamé en équipe de France : Kylian Mbappé «n’a pas envie» ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 14 mai prochain, Didier Deschamps dévoilera sa liste des joueurs appelés en équipe de France pour disputer la Coupe du monde. A l’approche de cet évènement, certains ont notamment réclamé le grand retour d’Antoine Griezmann, qui a pourtant pris sa retraite internationale. Reverra-t-on le joueur de l’Atlético de Madrid chez les Bleus ? Voilà que ça pourrait ne pas forcément plaire à Kylian Mbappé.

D’ici quelques mois, Antoine Griezmann va rejoindre Orlando, son prochain club. Mais l’actuel joueur de l’Atlético de Madrid pourrait-il aller plus vite que prévu aux Etats-Unis. Certains l’espèrent, souhaitant le voir avec l’équipe de France à la Coupe du monde de l’autre côté de l’Atlantique cet été. Griezmann a pourtant pris sa retraite internationale. Pourrait-il en sortir et être alors rappelé par Didier Deschamps ?

Griezmann de retour chez les Bleus ? Au micro de RMC, c’est Vincent Moscato qui est allé jusqu’à réclamer le retour d’Antoine Griezmann en équipe de France pour la Coupe du monde. « Griezmann à la Coupe du monde ? On le souhaite. Parce que ce mec a 35 ans, il a une expérience incroyable, plus de 100 sélections avec les Bleus, un des acteurs de ce titre en 2018. Ça a toujours été un leader, techniquement il sait tout faire. Il sait jouer à tous les postes, c’est peut-être le mec qui connaît le football mieux que tout le monde. On l’a vu jouer à des postes complètement différents. Il est capable de tout. Ce 26e homme, il faut que ce soit un mec d’expérience, polyvalent, en forme. Il a encore ses cannes, ce n’est pas un mec gênant », a-t-il notamment pu dire.