Antoine Griezmann réclamé en équipe de France : Kylian Mbappé «n’a pas envie» ?

Le 14 mai prochain, Didier Deschamps dévoilera sa liste des joueurs appelés en équipe de France pour disputer la Coupe du monde. A l’approche de cet évènement, certains ont notamment réclamé le grand retour d’Antoine Griezmann, qui a pourtant pris sa retraite internationale. Reverra-t-on le joueur de l’Atlético de Madrid chez les Bleus ? Voilà que ça pourrait ne pas forcément plaire à Kylian Mbappé.
D’ici quelques mois, Antoine Griezmann va rejoindre Orlando, son prochain club. Mais l’actuel joueur de l’Atlético de Madrid pourrait-il aller plus vite que prévu aux Etats-Unis. Certains l’espèrent, souhaitant le voir avec l’équipe de France à la Coupe du monde de l’autre côté de l’Atlantique cet été. Griezmann a pourtant pris sa retraite internationale. Pourrait-il en sortir et être alors rappelé par Didier Deschamps ?
Griezmann de retour chez les Bleus ?
Au micro de RMC, c’est Vincent Moscato qui est allé jusqu’à réclamer le retour d’Antoine Griezmann en équipe de France pour la Coupe du monde. « Griezmann à la Coupe du monde ? On le souhaite. Parce que ce mec a 35 ans, il a une expérience incroyable, plus de 100 sélections avec les Bleus, un des acteurs de ce titre en 2018. Ça a toujours été un leader, techniquement il sait tout faire. Il sait jouer à tous les postes, c’est peut-être le mec qui connaît le football mieux que tout le monde. On l’a vu jouer à des postes complètement différents. Il est capable de tout. Ce 26e homme, il faut que ce soit un mec d’expérience, polyvalent, en forme. Il a encore ses cannes, ce n’est pas un mec gênant », a-t-il notamment pu dire.
« Mbappé n’a pas envie de le voir dans le groupe »
Il y a toutefois plusieurs questions. Antoine Griezmann a-t-il envie de revenir en équipe de France ? Didier Deschamps souhaite-t-il également rappelé celui qui a été son chouchou pendant plusieurs années ? Et voilà qu’il ne faudrait pas oublier le facteur Kylian Mbappé. C’est ainsi qu’à l’occasion du Super Moscato Show, Denis Charvet a lâché : « Je pense que Mbappé n’a pas envie qu’il soit là. Mbappé n’a pas envie de le voir dans le groupe ».