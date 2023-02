Cristiano Ronaldo touche le jackpot, Mbappé peut halluciner

Pierrick Levallet

En s'engageant à Al-Nassr cet hiver, Cristiano Ronaldo a touché le gros lot. En Arabie Saoudite, le Portugais a signé l'un des contrats les plus juteux de l'histoire du football. Grâce à ce bail, l'attaquant de 38 ans est d'ailleurs devenu le joueur le mieux payé au monde. Le quintuple Ballon d'Or devance très nettement Kylian Mbappé.

Superstar du football, Cristiano Ronaldo est l’un des joueurs les mieux payés au monde. À 38 ans, l’attaquant portugais dispose même d’une fortune conséquente. Cette dernière pointe à 500M$ (464M€) d'après Celebrity Net Worth , et le quintuple Ballon d’Or semble être en route vers le milliard de dollars (928M€). Ce cap, aucun joueur de football ne l’a franchi avant. Seul un petit groupe d'athlètes, dans lequel on peut compter Michael Jordan, Michael Schumacher ou Tiger Woods, y est parvenu. Cristiano Ronaldo pourrait ainsi rejoindre ce club fermé grâce à son nouveau contrat à Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo fait fortune en Arabie Saoudite

Lorsqu’il évoluait à Manchester United, Cristiano Ronaldo n’était que le deuxième joueur le mieux payé du monde. Le Portugais était devancé par Kylian Mbappé, suite à sa prolongation au PSG. Mais depuis qu’il a signé à Al-Nassr, Cristiano Ronaldo est redevenu le joueur de football le mieux rémunéré de la planète. En Arabie Saoudite, l’attaquant de 38 ans va toucher un salaire de 200M€ à l’année. À cela s’ajoutent les 55,9M€ qu’il perçoit grâce à ses sponsors d’après Sportico . Au total, depuis son transfert à Al-Nassr, Cristiano Ronaldo va empocher un total de 255,9M€ par saison.

Kylian Mbappé a changé de dimension en prolongeant au PSG

Le Portugais surclasse ainsi très nettement Kylian Mbappé, qui monte sur la deuxième marche du podium. Avec sa prolongation au PSG en mai 2022, l’attaquant de 24 ans a eu droit à une belle revalorisation salariale. Le Français dispose du salaire le plus élevé au PSG (97,9M€) et bénéficie aussi d'un beau complément grâce à ses sponsors (18,6M€). Au total, Kylian Mbappé perçoit environ 116,5M€ à l’année.

Lionel Messi juste au-dessus de la barre des 100M€

Sur la troisième marche, on retrouve Lionel Messi. Partie du FC Barcelone à l’été 2021, La Pulga a touché un joli pactole en signant au PSG. L’Argentin empoche un salaire de 57,9M€ dans la capitale, bien loin derrière Kylian Mbappé. En revanche, le champion du monde 2022 surclasse son coéquipier parisien au niveau des sponsors, puisqu’il reçoit 44,7M€. Par année, Lionel Messi touche ainsi aux alentours de 102,5M€.

Neymar et Salah, en-dessous des 100M€

Bien loin de ses deux compères du PSG, Neymar n’est que le quatrième joueur le mieux payé du monde. Disposant d’un salaire de 52,2M€ à Paris et ses sponsors lui versant 32,6M€, le Brésilien touche tous les ans environ 84,8M€. Enfin, un écart colossal s'est formé entre les quatre superstars et Mohamed Salah, cinquième footballeur le mieux rémunéré. Avec ses 22,8M€ de salaire à Liverpool et ses 14M€ de revenus grâce à ses sponsors, l’Egyptien ne monte que jusqu’à 36,8M€ par an.