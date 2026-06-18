Coupe du Monde : «C'est un poids», Cristiano Ronaldo agace les joueurs du Portugal ?

Amadou Diawara

Pour son entrée en lice à la Coupe du Monde 2026, le Portugal s'est frotté à la République Démocratique du Congo. Titularisé ce mercredi, Cristiano Ronaldo n'a pas réussi à offrir la victoire à son équipe. En effet, le Portugal a été tenu en échec par son adversaire. D'après Benoit Costil, CR7 est un poids pour son équipe.

Pour son entrée en lice à la Coupe du Monde 2026, le Portugal avait rendez-vous avec la République Démocratique du Congo. Toutefois, les hommes de Roberto Martínez n'ont pas réussi à l'emporter. En effet, les deux équipes se sont neutralisées ce mercredi (1-1).

«Cristiano Ronaldo il est joueur, il est sélectionneur...» Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce jeudi, Benoit Costil s'est prononcé sur la prestation de Cristiano Ronaldo, qui était titulaire face à la République Démocratique du Congo. D'après l'ex-international français, le numéro 7 du Portugal est un « poids » pour ses coéquipiers.