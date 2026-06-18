Coupe du Monde : «C'est un poids», Cristiano Ronaldo agace les joueurs du Portugal ?

Pour son entrée en lice à la Coupe du Monde 2026, le Portugal s'est frotté à la République Démocratique du Congo. Titularisé ce mercredi, Cristiano Ronaldo n'a pas réussi à offrir la victoire à son équipe. En effet, le Portugal a été tenu en échec par son adversaire. D'après Benoit Costil, CR7 est un poids pour son équipe.
Pour son entrée en lice à la Coupe du Monde 2026, le Portugal avait rendez-vous avec la République Démocratique du Congo. Toutefois, les hommes de Roberto Martínez n'ont pas réussi à l'emporter. En effet, les deux équipes se sont neutralisées ce mercredi (1-1).
«Cristiano Ronaldo il est joueur, il est sélectionneur...»
Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce jeudi, Benoit Costil s'est prononcé sur la prestation de Cristiano Ronaldo, qui était titulaire face à la République Démocratique du Congo. D'après l'ex-international français, le numéro 7 du Portugal est un « poids » pour ses coéquipiers.
«C'est lui qui va se mettre lui-même sur le banc ?»
« Le problème, c'est que Cristiano Ronaldo il est joueur, il est sélectionneur, il fait un peu tout au Portugal. On a tous un respect énorme, de l'admiration pour Cristiano Ronaldo, pour sa longévité, pour son travail, pour son talent, pour tout ce qu'il fait, mais aujourd'hui, je pense que c'est plus un poids pour le Portugal qu'autre chose. Et je pense même qu'il peut agacer les joueurs autour de lui. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est lui qui va se mettre lui-même sur le banc ? Ou il attend quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il s'auto-gère, et aujourd'hui, même si Gonçalo Ramos ne fait pas des saisons extraordinaires, avec le PSG et qu'il n'y a pas beaucoup de remplaçants qui peuvent prendre sa place, eh bien je suis désolé, mais je pense qu'un Gonçalo Ramos, même avec les saisons qu'il vit, il ferait plus, mieux que Cristiano Ronaldo ; parce qu'au final Ronaldo n'est pas là pour conclure les actions, il n'est pas là dans le jeu, il n'est présent nulle part », a affirmé Benoit Costil sur les ondes de RMC Sport.