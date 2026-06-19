Coupe du Monde : «C'est trop tôt», Lamine Yamal calme tout le monde après son grand retour avec l'Espagne !

Amadou Diawara

Lamine Yamal s'est blessé aux ischio-jambiers au mois d'avril. Ayant manqué la fin de saison avec le FC Barcelone, l'international espagnol a fait son grand retour à la Coupe du Monde. Entré en jeu face au Cap-Vert ce lundi, Lamine Yamal a affirmé qu'il n'était pas encore prêt à démarrer un match.

Alors que l'Espagne a validé son ticket pour la Coupe du Monde, Luis de la Fuente a cité le nom de Lamine Yamal lorsqu'il a annoncé sa liste des 26 joueurs convoqués. Toutefois, le crack de 18 ans était blessé ces dernières semaines. Touché aux ischio-jambiers depuis le mois d'avril, Lamine Yamal a manqué la fin de saison avec le FC Barcelone. Mais heureusement pour la Roja, l'ailier droit a pu reprendre la compétition cette semaine.

«Je suis en phase de réadaptation» Pour son entrée en lice à la Coupe du Monde 2026, l'Espagne a dû se frotter au Cap-Vert. Remplaçant au coup d'envoi, Lamine Yamal est entrée en jeu. Ayant disputé 19 minutes lors de la première journée de la phase de groupes du Mondial, l'attaquant de la Roja assure qu'il ne pourra pas être titulaire contre face à l'Arabie Saoudite ce dimanche.