Coupe du monde 2026 : L'incroyable buzz du gardien du Cap-Vert sur les réseaux sociaux après l'Espagne !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avec sept arrêts à son actif, Vozinha a été un des héros de l’exploit du Cap-Vert, qui a réussi à accrocher l’Espagne (0-0) lundi à la Coupe du monde 2026. Élu homme du match, le gardien âgé de 40 ans qui évolue en deuxième division portugaise a vu son nombre d’abonnés exploser sur les réseaux sociaux après cette performance.

Pour ses débuts dans une Coupe du monde, le Cap-Vert a réalisé un véritable exploit lundi en tenant l’Espagne en échec (0-0), un des grands favoris de la compétition. Les Requins Bleus ont pu compter sur leur gardien Vozinha, auteur de sept arrêts et élu homme du match, lui qui évolue en deuxième division portugaise et est en fin de contrat avec Chaves.

De 50 000 à 8 millions d’abonnés sur Instagram La performance du portier âgé de 40 ans a fait le tour du monde et son nombre d’abonnés sur les réseaux a explosé à la suite de cette prestation. Alors qu’il comptait 50 000 abonnés sur Instagram, Vozinha en a désormais plus de 8 millions après le match nul du Cap-Vert face à l’Espagne. Les Cap-Verdiens seront ensuite opposés à l’Uruguay et à l’Arabie Saoudite, qui se sont neutralisés (1-1) dans la nuit de lundi à mardi.