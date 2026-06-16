Coupe du monde 2026 : L'incroyable buzz du gardien du Cap-Vert sur les réseaux sociaux après l'Espagne !

Avec sept arrêts à son actif, Vozinha a été un des héros de l’exploit du Cap-Vert, qui a réussi à accrocher l’Espagne (0-0) lundi à la Coupe du monde 2026. Élu homme du match, le gardien âgé de 40 ans qui évolue en deuxième division portugaise a vu son nombre d’abonnés exploser sur les réseaux sociaux après cette performance.
Pour ses débuts dans une Coupe du monde, le Cap-Vert a réalisé un véritable exploit lundi en tenant l’Espagne en échec (0-0), un des grands favoris de la compétition. Les Requins Bleus ont pu compter sur leur gardien Vozinha, auteur de sept arrêts et élu homme du match, lui qui évolue en deuxième division portugaise et est en fin de contrat avec Chaves.
De 50 000 à 8 millions d’abonnés sur Instagram
La performance du portier âgé de 40 ans a fait le tour du monde et son nombre d’abonnés sur les réseaux a explosé à la suite de cette prestation. Alors qu’il comptait 50 000 abonnés sur Instagram, Vozinha en a désormais plus de 8 millions après le match nul du Cap-Vert face à l’Espagne. Les Cap-Verdiens seront ensuite opposés à l’Uruguay et à l’Arabie Saoudite, qui se sont neutralisés (1-1) dans la nuit de lundi à mardi.
« J’ai travaillé toute ma vie pour des moments comme celui-ci »
« J’ai travaillé toute ma vie pour des moments comme celui-ci, pour une scène comme celle-ci. J’ai 40 ans aujourd’hui. Comme tout le monde le sait, je n’ai commencé le football professionnel qu’à 25 ans, en 2012, ce qui est très tard pour quelqu’un qui veut faire carrière dans le football. Il y a eu des moments où j’ai pensé arrêter avec la sélection, mais j’ai continué à cause de ce rêve », a réagi Vozinha après la rencontre. « Cette performance appartient à tout le monde. J’ai peut-être été élu homme du match, mais cette récompense appartient à chacun de mes coéquipiers, parce que rien de tout cela n’aurait été possible sans eux. je continuerai à travailler pour le Cap-Vert et pour notre peuple. »