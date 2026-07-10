France/Maroc - Kylian Mbappé a manqué un penalty : Le coup de gueule de Daniel Riolo !

Ce jeudi face au Maroc en quart de finale de la Coupe du Monde, Kylian Mbappé a délivré les siens en inscrivant un superbe but. Mais avant, l’attaquant français a également manqué un penalty, qui n’a pas été bien tiré, ce qui a notamment valu un coup de gueule de Daniel Riolo sur les réseaux sociaux.
L’équipe de France est qualifiée en demi-finale ! Ce jeudi soir, c’est face à une équipe du Maroc très regroupée et peu offensive que les Bleus ont su s’imposer (2-0). Auteur de son huitième but sur la compétition, Kylian Mbappé a délivré les siens d’une magnifique frappe enroulée à l’entrée de la surface. Mais en première période, le capitaine de l’équipe de France a vu son penalty être repoussé par Bono, au terme d’une séquence qui a fait polémique.
« Course de merde Peno de merde ! »
L’arbitre de la rencontre a attendu de longues minutes avant d’accorder à Kylian Mbappé la possibilité de frapper son tir au but, ce qui a provoqué de l’énervement ainsi que de la confusion dans le camp français. L’attaquant du Real Madrid a ensuite eu une course d’élan spéciale, qui s’est soldée par une frappe molle facilement arrêtée par Bono. Sur les réseaux sociaux, Daniel Riolo n’a pas hésité à critiquer le geste effectué par le capitaine des Bleus. « Course de merde Peno de merde ! Mais stop avec ça ! Stop », a ainsi écrit l’éditorialiste sur X.
« C’était compliqué, il y a eu un imbroglio »
Après la rencontre, Kylian Mbappé est revenu avec des explications plus détaillées concernant cette séquence, affirmant avoir été déconcentré par la situation : « J’ai mal tiré mon penalty mais c’était compliqué, il y a eu un imbroglio. L’arbitre me dit qu’il y a penalty, donc je me prépare. Puis il vient me dire qu’il n’y a peut-être pas penalty. Je me suis laissé déconcentrer, je ne connaissais pas encore ce scénario », a-t-il expliqué après cette qualification.