France/Maroc - Kylian Mbappé a manqué un penalty : Le coup de gueule de Daniel Riolo !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi face au Maroc en quart de finale de la Coupe du Monde, Kylian Mbappé a délivré les siens en inscrivant un superbe but. Mais avant, l’attaquant français a également manqué un penalty, qui n’a pas été bien tiré, ce qui a notamment valu un coup de gueule de Daniel Riolo sur les réseaux sociaux.

L’équipe de France est qualifiée en demi-finale ! Ce jeudi soir, c’est face à une équipe du Maroc très regroupée et peu offensive que les Bleus ont su s’imposer (2-0). Auteur de son huitième but sur la compétition, Kylian Mbappé a délivré les siens d’une magnifique frappe enroulée à l’entrée de la surface. Mais en première période, le capitaine de l’équipe de France a vu son penalty être repoussé par Bono, au terme d’une séquence qui a fait polémique.

« Course de merde Peno de merde ! » L’arbitre de la rencontre a attendu de longues minutes avant d’accorder à Kylian Mbappé la possibilité de frapper son tir au but, ce qui a provoqué de l’énervement ainsi que de la confusion dans le camp français. L’attaquant du Real Madrid a ensuite eu une course d’élan spéciale, qui s’est soldée par une frappe molle facilement arrêtée par Bono. Sur les réseaux sociaux, Daniel Riolo n’a pas hésité à critiquer le geste effectué par le capitaine des Bleus. « Course de merde Peno de merde ! Mais stop avec ça ! Stop », a ainsi écrit l’éditorialiste sur X.