Coupe du Monde 2026 : Erling Haaland annonce un malaise avant Norvège-Angleterre !

Amadou Diawara

Grâce à sa victoire face au Brésil, la Norvège a validé son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026. Pour tenter d'obtenir une place pour le dernier carré de la compétition, la bande à Martin Ødegaard doit faire tomber l'Angleterre ce samedi soir. Avant cette rencontre, Erling Haaland a avoué qu'il était « un peu mal à l'aise ».

Ayant fait tomber le Brésil en huitième de finale de la Coupe du Monde 2026, la Norvège a composté son billet pour le tour suivant. En quart, la bande à Martin Ødegaard va devoir défier l'Angleterre au Hard Rock Stadium de Miami ce samedi soir. Avant le coup d'envoi de cette rencontre face aux Three Lions, Erling Haaland a reconnu qu'il y avait petit malaise. L'actuel buteur de Manchester City étant né à Leeds.

«C’est vraiment spécial parce que je joue et je suis né en Angleterre» « C’est vraiment spécial parce que je joue en Angleterre, je suis né en Angleterre et je vais jouer contre des coéquipiers donc je serai un peu mal à l’aise. Des favoris évidents se sont dégagés, l'Angleterre en fait partie. Je prends beaucoup de plaisir. D’abord, juste de pouvoir jouer la Coupe du monde, c’est merveilleux d’être là, de pouvoir jouer sur une grande scène avec mes amis », avoué Erling Haaland, avant de revenir sur l'exploit de la Norvège d'avoir battu le Brésil.