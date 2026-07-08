Coupe du Monde 2026 : Cris de singe, insultes… Nouveau scandale raciste avec les supporters de l’Argentine !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Connu pour être un grand fan de Cristiano Ronaldo, le rival de Lionel Messi, le célèbre streamer américain IShowSpeed a assisté à plusieurs rencontres de l’Argentine au cours desquels il a été victime de comportements racistes de la part de fans de l’Albiceleste. La Fifa a réagi.

Cette Coupe du monde 2026 est malheureusement marquée par plusieurs polémiques racistes. Dernièrement, ce sont les déclarations de la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla envers Kylian Mbappé qui ont suscité l’indignation. « Cet abruti n'a même pas appris à écrire. Au lieu de téter le lait maternel, il tétait des noix de coco, et les êtres les plus instruits qu'il ait jamais entendus étaient des chimpanzés », a-t-elle notamment lâché après la victoire de l’équipe de France. Avant ce huitième de finale, c’est l'ancien gardien du Paraguay José Luis Chilavert qui avait fait polémique en déclarant : « A la Coupe du monde 1998, nous avons affronté les Français et maintenant, le Paraguay affrontera une sélection africaine. » Un autre dérapage fait aujourd’hui parler.

IShowSpeed victime d’insultes racistes La Fifa en effet décidé d’ouvrir une enquête après avoir été « informée d’un incident impliquant un supporter et IShowSpeed au Miami Stadium lors du match Argentine-Cap-Vert le 3 juillet 2026 ». Darren Watkins Jr, vrai nom du célèbre streamer américain, aurait été la cible de propos racistes tenus par des supporters de l’Albiceleste comme l’ont relevé certains internautes au cours d’un live.